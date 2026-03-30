Erdal Beşikçioğlu'ndan Gözaltı Açıklaması: "Şikayeti Biz Yaptık"

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.03.2026 - 11:10

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu operasyonla ilgili açıklama yaptı. Beşikçioğlu, kendi yaptıkları suç duyurusu ile operasyonun başladığını açıkladı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu açıklama yaptı.

Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik 'zimmet' soruşturması kapsamında yapılan operasyon sonucu 4 kişi gözaltına alındı. Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş kasa sorumlu personeli H.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltılarla ilgili açıklama yaptı. Beşikçioğlu'nun açıklaması şöyle:

'Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında belediyemiz sosyal yardım işleri müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Etimkent A.Ş.'de görevli bazı çalışanlarımızla gözaltı ve arama kararı alındığı açıklanmıştır. Daha önce belediyemiz teftiş müdürlüğü ve müfettişler tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusuyla ilgili olup belediyemize herhangi bir şekilde operasyon yapıldığı şeklinde anlaşılacak siyasi bir durum söz konusu değildir.

Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinden adı geçen memurlarımızdan S.K. daha önce belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırılmış olup, söz konusu personel 11.09.2025 tarihinde belediyemiz ve şirketlerimiz tarafından müşteki sıfatıyla şikayet edilmiştir. Sürmekte olan adli işlemler belediyemiz tarafından takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar belediyemiz tarafından kamuoyuna şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
