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En İyi Scooter Markaları - 2026

En İyi Scooter Markaları - 2026

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 07:31
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Çocuğunuzun ilk scooterını mı arıyorsunuz, yoksa işe giderken trafiğe takılmamak için katlanır bir model mi düşünüyorsunuz? Doğru seçimi çoğu zaman yaş grubu, taşıma kapasitesi, tekerlek çapı ve fren tipi belirliyor. Micro hafifliğiyle, Globber çocukla birlikte büyüyen tasarımıyla, Oxelo ve Razor şehir içi sürüşte öne çıkarken Pilsan ve Dolu daha uygun fiyatlı yerli seçenekler sunuyor. Bu rehberde markaları, 2026 fiyatlarını ve kullanıcı deneyimlerini bir araya getirdik.

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Scooter Tavsiyeleri - Güncel Liste

Scooter Tavsiyeleri - Güncel Liste

Scooter seçerken ilk bakılacak şey kullanıcının yaşı. 1 yaşındaki bir bebekle işe scooterla giden bir yetişkinin ihtiyacı elbette aynı değil; kullanılacak zemin ve ayrılan bütçe de seçimi daraltıyor. Teknik özellikler ve uzun süreli kullanıcı deneyimleri birlikte değerlendirildiğinde, her yaş grubunda öne çıkan modeller belli oluyor.

1-3 yaş grubunda çocuklar dengeyi ve vücut kontrolünü henüz öğreniyor. Bu yüzden oturaklı olarak başlayıp çocuk büyüdükçe ayakta kullanılan scootera dönüşebilen modeller öneriliyor. Globber Go Up Deluxe ve Micro Mini2Grow Deluxe Magic bu alanın en bilinen örnekleri.

3-6 yaş arası okul öncesi dönemde öncelik denge gelişimini desteklemek ve çocuğun kolayca taşıyabileceği hafif bir scooter bulmak. Micro Mini Deluxe ve Globber Primo Plus bu grupta öne çıkıyor. Daha uygun fiyatlı bir alternatif arayanlar için Decathlon'un Oxelo B100 modeli ve yerli Pilsan Cool serisi de sağlam yapılarıyla sık tavsiye edilenler arasında.

6-12 yaşta çocuk hem ağırlaşıyor hem de daha hızlı, daha cesur manevralar yapmaya başlıyor. Bu dönemde iki tekerlekli modellere geçiliyor ya da güçlendirilmiş üç tekerlekli gövdeler tercih ediliyor. Micro Maxi Deluxe, Globber Master ve Oxelo Mid 5 ile Mid 7 serileri, kaliteli poliüretan tekerlekleri ve rulmanlarıyla en popüler öneriler.

Yetişkinlerde ve şehir içi ulaşımda ise taşıma kapasitesi ve darbe emme ön planda. Yetişkin standardına (EN 14619 Sınıf A) uygun Oxelo T7XL, Micro Metropolitan Deluxe ve Razor A5 Lux, geniş basma alanları ve süspansiyonlarıyla asfalttaki titreşimi en aza indiren seçenekler olarak görülüyor.

Kullanıcı profiline göre önerilen modeller:

  • 1-3 yaş (başlangıç): Globber Go Up Deluxe – Aletsiz dönüşen modüler yapı, dengeli oturak. Taşıma kapasitesi oturakta 20 kg, ayakta 50 kg.
  • 3-6 yaş (denge): Micro Mini Deluxe – Cam elyaf takviyeli, 1,8 kg'lık hafif gövde. Taşıma kapasitesi 50 kg.
  • 6-12 yaş (geçiş): Oxelo Mid 7 – Ön süspansiyon, 175 mm poliüretan tekerlek, gidon freni. Taşıma kapasitesi 100 kg.
  • Yetişkin (ulaşım): Oxelo T7XL – Çift süspansiyon, 200 mm tekerlek, V-fren. Taşıma kapasitesi 100 kg.
  • Agresif/spor sürüş: Razor A5 Lux – Uçak sınıfı alüminyum gövde, hızlı katlanma. Taşıma kapasitesi 100 kg.

Çocuk Scooterı ile Yetişkin Scooterı Arasındaki Fark Nedir?

İki grup arasındaki fark yalnızca boyutta değil; taşıma kapasitesi, gövde yapısı, malzemenin dayanıklılığı, tekerlek çapı ve fren gücü de farklı. Bu sınırlar keyfi de değil, Avrupa'da scooterlar için geçerli EN 14619:2019 standardıyla belirleniyor.

Standart scooterları iki sınıfa ayırıyor. Sınıf A, 20 ile 100 kg arasındaki genç ve yetişkin kullanıcılar için; Sınıf B ise 20 ile 50 kg arasındaki çocuklar için. Aradaki fark laboratuvar testleriyle kanıtlanmak zorunda. Örneğin darbe testinde 20 kg'lık çelik bir ağırlık, Sınıf A scooterın basma alanına 300 mm yükseklikten, Sınıf B'ye ise 220 mm'den bırakılıyor.

Her iki sınıf da ön tekerleğe saniyede yaklaşık 4,5 metre hızla yapılan çarpma testinden sağlam çıkmalı. Dayanıklılık testinde ise Sınıf A 90 kg, Sınıf B 45 kg yükle, engebeli yolu taklit eden 12 kilometrelik bir sürüşe tabi tutuluyor.

Malzeme tarafında da ayrışma belirgin. Yetişkin modellerinde gövde genellikle yüksek dayanımlı 6061 alüminyumdan, mafsallar sertleştirilmiş çelikten yapılıyor. Gidon teleskopik olarak 1 metrenin üzerine çıkabiliyor ve 1,45-1,95 m boyundaki kullanıcılara göre ayarlanıyor. Çocuk modellerinde ise hafiflik ve esneklik için cam elyaf takviyeli plastik, naylon karışımlar ya da polipropilen taban tercih ediliyor. Tekerlekler de farklı: Çocuk scooterlarında 120 mm ve altı standartken, yetişkin modellerinde engebeleri rahat aşmak için 175-200 mm tekerlekler kullanılıyor.

Sınıf A ve Sınıf B karşılaştırması:

  • Taşıma kapasitesi: Sınıf A'da 20-100 kg, Sınıf B'de 20-50 kg.
  • Gidon yüksekliği: Sınıf A'da 100 cm ve üzeri (teleskopik), Sınıf B'de yerden en fazla 80 cm.
  • Dayanıklılık test yükü: Sınıf A'da basma alanına 90 kg + gidona 10 kg, Sınıf B'de 45 kg + 5 kg.
  • Darbe testi: Sınıf A'da 20 kg ağırlık 300 mm'den, Sınıf B'de 220 mm'den bırakılıyor.
  • Ön tekerlek çapı: Sınıf A'da genellikle 175-200 mm, Sınıf B'de genellikle 120 mm ve altı.

Üç Tekerlekli Scooterlar Hangi Yaş İçin Uygun?

Üç tekerlekli scooterlar oldukça geniş bir yaş aralığına hitap ediyor: 15 aylıkken ebeveyn kontrolünde oturaklı olarak başlanıyor, ayakta kullanım ise 9-12 yaşa kadar sürebiliyor. Amaç, çocuğun vücut farkındalığını, iki tarafını birlikte kullanma becerisini ve bacak kaslarını adım adım geliştirmek.

15 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklar ağırlık merkezini kontrol etmeyi yeni öğreniyor, bu yaşta iki tekerlekli bir scooter uygun değil. Önde iki, arkada bir tekerleği olan modeller üçgen bir denge yüzeyi oluşturarak en güvenli zemini sağlıyor. Bu dönemde çocuğun ayakta durduğu modeller yerine, oturup ayaklarıyla ittiği ya da ebeveynin arkadan bir barla yönlendirdiği versiyonlar kas ve iskelet sistemini zorlamıyor.

3 yaştan itibaren çocuklar 'eğilerek yönlendirme' mantığını kavramaya başlıyor. Üç tekerlekli scooterların gidonu bisikletteki gibi sağa sola dönmüyor; çocuk ağırlığını hangi tarafa verirse tekerlekler o yöne yatıyor ve scooter dönüyor. Bu sürüş şekli, ileride bisiklet, kayak, paten ya da sörf için gereken refleksleri doğal yoldan kazandırıyor.

6 yaştan sonra ise artan kilo ve hız ihtiyacı için daha geniş tekerlekli, alüminyum destekli üç tekerlekli modeller (Micro Maxi Deluxe ya da Globber Elite serisi gibi) devreye giriyor.

Yetişkin Scooterlarında Gidon Yüksekliği Nasıl Ayarlanır?

Yetişkinlerde sürüş konforunu en çok etkileyen şey ergonomi; yanlış ayarlanmış bir gidon zamanla bel ve boyun ağrısına yol açabiliyor. Oxelo T7XL, Micro Metropolitan ya da Razor A5 Lux gibi modellerde gidon yüksekliği, iç içe geçen teleskopik bir boru ve hızlı açılan bir kelepçe mandalıyla ayarlanıyor.

İdeal yükseklik, gidonu kollarınızı hafifçe bükerek (dirsekte yaklaşık 15-20 derece) tutabildiğiniz seviye; yani göbek ile göğüs kafesinin alt kısmı arası. Bu açı, çukurlardan gelen sarsıntının dirseklerde sönümlenmesini sağlıyor.

Ayar için önce gidon borusunu saran mandal dışa doğru çekilerek açılıyor. Ardından içerideki yaylı pime parmakla basılıyor ve gidon istenen kademeye getiriliyor. T7XL gibi modellerde 1,45-1,95 m boy aralığı için genellikle 3-4 farklı kademe bulunuyor. Pimin yerine oturduğunu gösteren 'klik' sesini duyduktan sonra mandalın sıkıca kapatılması gerekiyor.

EN 14619 standardı, gidonun sürüş sırasında titreşimle çökmemesi için kilit mekanizmalarının kendiliğinden gevşemeyecek şekilde tasarlanmasını şart koşuyor. Mandal kapalı olmasına rağmen gidon ileri geri oynuyor ya da aşağı kayıyorsa, mandal açıkken karşısındaki tırtıllı somunu (ya da alyan başlı cıvatayı) saat yönünde biraz sıkmak sorunu çözüyor.

Fren Tipi Kullanım Güvenliğini Nasıl Etkiler?

Durma mesafesini ve dolayısıyla güvenliği doğrudan fren belirliyor. Scooterlarda iki temel fren tipi var: arka çamurluk freni ve gidondaki el freni.

Arka çamurluk freninde topukla çamurluğa basılıyor, çamurluk da dönen tekerleğe sürtünerek scooterı yavaşlatıyor. Micro ve Globber çocuk modellerinin neredeyse hepsinde ve Oxelo Mid serisi gibi giriş seviyesi modellerde ana fren bu. En büyük avantajı az parçalı olması; arıza ve bakım derdi neredeyse yok.

Ama uzun yokuş inişlerinde sürekli sürtünme tekerleği çok ısıtıyor. Bu ısı, özellikle yumuşak (82A ve altı sertlikte) poliüretan tekerleklerde erimeye ve düzleşmelere yol açabiliyor. Islak zeminde ise tekerlekle fren arasındaki su tabakası tutuşu ciddi şekilde azaltıyor ve durma mesafesi uzuyor.

El frenleri bisikletten uyarlanmış daha gelişmiş sistemler. Oxelo T7XL ve üst modellerde gidondaki fren kolu, bir çelik tel aracılığıyla tekerlekteki disk, kampana ya da jant pabuçlarını sıkıyor. En büyük artısı, tehlike anında insanın refleks olarak ellerini sıkmasına uygun olması; ayak frenini aramakla geçen saniyeler kaybedilmiyor. Ancak panikle sadece el frenini, özellikle de ön tekerleğe bağlıysa sertçe sıkmak tekerleği kilitleyebiliyor, arka tekerleği havaya kaldırabiliyor ya da scooterı kaydırabiliyor.

Bu yüzden yetişkinler için en güvenli yöntem iki freni birlikte kullanmak: Hızı el freniyle yumuşakça düşürüp tam duruşu arka ayak freniyle tamamlamak. El freni zamanla gevşer ve kol süngerimsi bir his vermeye başlarsa, kolun birleştiği yerdeki ayar vidası saat yönünün tersine çevrilerek tel gerginliği kolayca düzeltilebiliyor.

Micro, Globber ve Oxelo Scooterları Nasıl Ayrışıyor?

Micro, Globber ve Oxelo Scooterları Nasıl Ayrışıyor?

Dünya pazarının üç büyük ismi İsviçreli Micro, Fransız Globber ve Decathlon'un kendi markası Oxelo; ürün anlayışı, malzeme seçimi ve hedef kitle bakımından birbirinden net çizgilerle ayrılıyor. Farkı anlamak için markaların hangi konuya yatırım yaptığına bakmak yeterli.

Micro Scooterlar Hangi Yaş Gruplarına Sunuluyor?

Micro; hafiflik, sade İsviçre tasarımı ve üst segment konumuyla biliniyor. Marka, ürünlerini çocukların motor becerilerinin gelişim evrelerine göre oldukça ince yaş aralıklarına bölmüş:

  • Erken dönem (1-5 yaş): Micro Mini 3-in-1 ve Mini2Grow Deluxe Magic serileri, itme barı ve oturağıyla bebeğin ilk adımlarından itibaren kullanılabiliyor. Oturak çıkarıldığında scooter, ekstra bir işlem gerektirmeden 2-5 yaşa uygun, 50 kg kapasiteli klasik bir Mini Deluxe'e dönüşüyor.
  • Okul çağı (5-12 yaş): Micro Maxi Deluxe serisi; genişletilmiş cam elyaf takviyeli basma alanı, güçlendirilmiş fren çamurluğu ve 70 kg'a çıkan kapasitesiyle Mini serisinden ayrılıyor. Daha sert manevralara ve ani duruşlara dayanacak kadar sağlam ama hala üç tekerlekli.
  • Genç ve yetişkin (12 yaş ve üzeri): Micro Sprite, Micro Metropolitan ve Micro Rocket serileriyle iki tekerlekli, gerçek ulaşım amaçlı modellere geçiliyor. Alüminyum gövde, geniş poliüretan tekerlekler, amortisör, katlanabilir yapı ve 100 kg kapasiteyle doğrudan şehir içi kullanım için tasarlanmışlar.

Globber ve Oxelo Modelleri Arasındaki Fark Nedir?

İki marka arasındaki temel fark, öne çıkardıkları teknolojide ve hangi kullanım için tasarlandıklarında yatıyor.

Globber tamamen çocuk güvenliği, denge ve ürünü uzun yıllar kullanılabilir kılma fikri üzerine kurulu. Markanın en bilinen özelliği önündeki patentli direksiyon kilidi. Tek bir tuşla ön tekerleklerin sağa sola yatması engelleniyor ve scooter yalnızca düz ilerliyor. Dengeyi yeni öğrenen, dönerken devrilmekten korkan bir çocuk için bu özellik öğrenme sürecini ciddi şekilde hızlandırıyor; çocuk kendine güvendiğinde kilit açılıp normal yönlendirmeye geçiliyor.

Go Up serisinde oturaklı moddan ayakta sürüşe geçerken hiçbir alete ihtiyaç duyulmuyor. Pil gerektirmeyen, tekerleğin dönüşüyle yanan LED tekerlekler de bakım istemeyen bir güvenlik detayı.

Oxelo ise Decathlon'un üretim gücünü arkasına alıyor ve Globber'ın ebeveyn kontrolündeki güvenlik yaklaşımına kıyasla daha sportif ve fiyat-performans odaklı. Çocuk modellerinin (B100, Mid serisi) yanında sert darbelere ve sıçramalara dayanması gereken freestyle (MF500 gibi) ve uzun mesafe şehir içi yetişkin (T7XL) modellerinde uzmanlaşmış durumda.

Oxelo modelleri daha mekanik: 9-14 yaş için tasarlanan Mid 7 ve Mid 9 serilerinde ve T7XL'de yaylı ön amortisörler ve gidondan kontrol edilen V-frenler, asfalttaki titreşimi ve ani frenleme sorununu hedefliyor. Kaymayı artırmak için ABEC 5 ve ABEC 7 gibi hassas rulmanlar kullanılıyor. Kısacası Globber yavaş, güvenli ve dengeli sürüşü; Oxelo ise en az eforla en uzun süzülmeyi hedefliyor.

Razor Scooterları Hangi Kullanıma Uygun?

Amerikan markası Razor, oyuncak ya da ulaşım aracından çok aksiyon sporları ve dayanıklılıkla anılıyor. Katlanabilir alüminyum scooter fikrini dünyaya yayan markaların başında geliyor. En bilinen modeli Razor A5 Lux, pürüzlü zeminleri kolayca aşan 200 mm'lik büyük poliüretan tekerlekleri ve uçak sınıfı alüminyum gövdesiyle dikkat çekiyor. Bu yüzden 8 yaşın üzerindeki gençlerden 100 kg'a kadar yetişkinlere uzanan geniş bir kitleye, hem hızlı ulaşım hem de sert sürüş arayanlara hitap ediyor.

Klasik A1 modeli ise kompakt yapısıyla okul ya da kampüs gibi kısa mesafeler için tasarlanmış. Markanın RipStik modeli de ayrı bir kategori: 360 derece dönebilen iki tekerleği ve burulabilen gövdesiyle ayağı yerden kesmeden sörf ya da snowboard hissi veriyor. Bu da Razor'ın asıl hedefinin denge becerisi yüksek sokak sporu ve akrobasi meraklıları olduğunu gösteriyor.

Pilsan ve Dolu: Yerli Çocuk Scooter Markaları Ne Sunuyor?

Pilsan ve Dolu: Yerli Çocuk Scooter Markaları Ne Sunuyor?

Kur dalgalanmaları ve ithalat vergileri nedeniyle global markaların fiyatları yükselirken, plastik döküm ve kalıplama konusunda uzun yıllara dayanan deneyimi olan yerli üreticiler Pilsan ve Dolu, uygun fiyatlı ve sağlam alternatifler sunuyor.

Pilsan Scooterları Hangi Yaş Aralığı İçin Üretiliyor?

Pilsan'ın ürün yelpazesi 2 yaşındaki bir bebekten 12 yaş üstü ve 100 kg'a kadar kullanıcılara uzanıyor. Markanın ürünleri iki ana gruba ayrılıyor:

  • Kas gücüyle çalışan scooterlar: Üç tekerlekli Pilsan Cool ve Pilsan Power gibi modeller; ışıklı tekerlekleri, kaymaz tabanları ve çocuğa uygun direksiyon yapısıyla ortalama 3-8 yaş arası ve en fazla 50 kg'lık kullanıcılara yönelik. Daha büyük yaşlar (9-14 ve 12 yaş üstü) için ise 100 kg kapasiteli, rulmanlı, arka ayak frenli, iki tekerlekli ve katlanabilir metal gövdeli modeller de bulunuyor.
  • Akülü ve pedallı araçlar: Pedallı traktör ve akülü araç pazarındaki güçlü konumunu scootera da taşıyan Pilsan, 3-7 yaş grubu için 6V ya da 12V akülü, üç tekerlekli motor-scooter karışımı modeller (Leddy, Tery Bery, Ranger, Panther gibi) üretiyor. 30-50 kg taşıma kapasiteli bu araçlar; Bluetooth bağlantısı, farlar ve ebeveynin kullanabileceği uzaktan kumanda gibi özelliklerle bambaşka bir eğlence kategorisi oluşturuyor.

Dolu Modellerinin Öne Çıktığı Özellikler Neler?

Dolu Oyuncak, özellikle ilk adımlarını atan bebeklere ve 2-5 yaş arası okul öncesi çocuklara yönelik ürünleriyle ayrışıyor. Kalın, toksik madde içermeyen plastikten dökülen, sağlam ve bütçe dostu modeller markanın imzası. Üç tekerlekli bisiklet ve scooter karışımı Dolu 7040 Trike gibi modeller, geniş aks aralığıyla devrilmeye karşı dirençli yapısı ve düşme riskini azaltan tasarımıyla temel güvenlik ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Dolu'nun asıl iddiası yüksek hız ya da süspansiyon değil. Bahçe, kreş ve park gibi düz ve kontrollü zeminlerde, fiziksel gelişiminin başındaki çocuklara yumuşak kenarlı, güvenli bir ilk sürüş deneyimi sunmak. Daha büyük çocuklar için üretilen Drift Car ve Drift Scooter gibi Bluetooth bağlantılı, LED aydınlatmalı, üç vitesli ve 360 derece dönebilen elektrikli modeller ise markanın elektronik oyuncaklardaki iddiasını gösteriyor.

Yerli Scooterlarda Garanti ve Yedek Parça Erişimi Nasıl?

Çocukların yıpratıcı kullanımına maruz kalan scooterlarda yerli marka tercih etmenin en büyük avantajı, satış sonrası hizmet ve yedek parçaya kolay ulaşım. İthal markalarda tekerlek mili, direksiyon kilidi pimi, yaylı parçalar ya da arka çamurluk gibi parçalar için distribütörün stoğuna ve gümrük süreçlerine bağlı olarak haftalarca beklemek gerekebiliyor. Pilsan ve Dolu'da bu süreç çok daha hızlı işliyor.

Pilsan'ın İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Kayseri, Kocaeli, Trabzon, Şanlıurfa ve Sivas başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında bayi ve yetkili servis ağı bulunuyor. Kullanıcılar markanın çağrı merkezi ya da web sitesindeki yedek parça bölümü üzerinden tekerlek, pedal dişlisi, zincir, şarj aleti, akü ya da gövde parçası gibi bileşenlere ithalat maliyeti olmadan ulaşabiliyor.

Akülü araç ve scooter tamiri yapan bağımsız servisler de bu markaların ürünlerine onarım ve yedek parça desteği veriyor. Bu da yerli markalarda tamir ve garanti süreçlerinin daha hızlı ve ucuz işlemesini, ürünün de daha uzun süre kullanılmasını sağlıyor.

Scooter Fiyatları 2026: Marka ve Yaş Grubuna Göre

Scooter Fiyatları 2026: Marka ve Yaş Grubuna Göre

2026'da yüksek enflasyon, artan lojistik maliyetleri, alüminyum ve lityum fiyatlarındaki yükseliş ile ithalat vergileri, scooter fiyatlarında malzemeye, patentli teknolojilere ve marka konumuna göre keskin bir sıralama oluşturdu. İsviçre ve Fransız markalarının üst segment modelleri 4.000 TL ile 22.000 TL arasında seyrederken, yerli ürünler ve temel işlevleri sunan giriş seviyesi modeller (Decathlon giriş seviyesi ya da Pilsan gibi) 900-2.500 TL bandında daha erişilebilir bir aralıkta yer alıyor. Markaların ve modellerin güncel fiyat aralıklarını bu bölümün sonundaki tabloda bulabilirsiniz.

Çocuk Scooterı Ne Kadar?

Çocuk scooterlarında fiyatı belirleyen başlıca etkenler; tekerlek kalitesi (poliüretanın sertliği ve rulman sınıfı), gövde malzemesi (düz plastik mi, cam elyaf takviyeli mi), ebeveyn itme kolu ve oturak gibi modüler parçalar ve markanın patentli güvenlik özellikleri.

Trendyol, Hepsiburada, Amazon, Akakçe, Cimri ve markaların kendi satış kanallarından derlenen verilere göre en uygun seçenek 895-1.499 TL ile Pilsan Cool/Power serisi. Oxelo B100 1.790-2.499 TL, Oxelo Mid serisi 4.390-4.850 TL bandında. Micro Mini Deluxe 3.250-4.575 TL, Globber Primo Plus 4.498-7.999 TL arasında satılırken, oturaklı ve dönüşebilen Micro Mini2Grow ile Globber Go Up modelleri 15.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Katlanır Yetişkin Scooter Fiyatları Hangi Aralıkta?

Yetişkin scooterlarının 100 kg'lık taşıma kapasitesini karşılaması, büyük tekerlek ve amortisör taşıması gerekiyor. Alüminyum gövde ve katlama mekanizmasındaki kilit donanımı da işin içine girince fiyatlar doğal olarak çocuk modellerinin üzerine çıkıyor.

Kısa mesafe ve hobi kullanımına yönelik Hattrick gibi modeller 1.990-4.300 TL arasında bulunabilirken, şehir içi ulaşımın favorisi Oxelo T7XL 8.190-12.900 TL, Globber Ultimum 10.834-14.999 TL, Micro Metropolitan ve Rocket ise 11.599-22.000 TL aralığında.

Scooter Kaskı ve Koruyucu Seti Kaç TL?

Hızlı rulmanlarla süratlenebilen ve asfaltla doğrudan temas eden bir scooter alırken, güvenlik ekipmanı da bütçenin vazgeçilmez bir parçası olmalı.

Kasklar: Decathlon'un Oxelo ve Btwin markalı kaskları (MF500, MF540, B100 serisi gibi), darbe emici köpük ve sert dış kabuktan oluşan hafif yapılarıyla 980-1.590 TL aralığında. Onvo gibi markaların kaskları ortalama 900-1.000 TL'ye satılırken, küçük çocuklara özel, hafifletilmiş ve tasarım odaklı Scoot and Ride (Miffy gibi) kaskları 2.500 TL civarında. Motosiklet için üretilen kapalı ve karbon fiber kasklar ise 14.000 TL'den başlayıp 33.000 TL'yi aşabiliyor; ama kas gücüyle sürülen bir scooter için hem gereksiz hem de fazlasıyla ağır.

Koruyucu setler (dizlik, dirseklik, bileklik): Düşme anında eklemleri kırık ve sıyrıklara karşı koruyan bu setler en az kask kadar önemli. Furkan Toys, Busso, Flower Toys ve Toyfest gibi markaların cırt cırt ayarlı, plastik destekli 3'lü ya da 6'lı setleri 200-750 TL arasında satılıyor.

Fiyatlar 2026 yılı online satış siteleri, Decathlon ve resmi distribütörlerin ortalamalarını yansıtıyor.

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Scooter Markaları: Kullanıcı Yorumları

Scooter Markaları: Kullanıcı Yorumları

Laboratuvar testleri ve teknik özellikler bir yere kadar fikir veriyor; scooterların sokakta nasıl dayandığını ise uzun süre kullanan ebeveynlerin ve şehirde scooterla ulaşım sağlayanların yorumları ortaya koyuyor.

Kullanıcılar Hangi Markayı Daha Hafif Buluyor?

Ağırlık ve manevra kabiliyeti konusunda kullanıcıların ortak görüşü Micro'dan yana. Aileler özellikle 2-4 yaş grubunda scooterın ağırlığının çok önemli olduğunu vurguluyor; çocuğun scooterı yönlendirmesi, hızlanması ve gerektiğinde merdivenden çıkarması ya da parkta bir çukurdan geçirmesi bu ağırlığa bağlı.

Micro Mini Deluxe'ün 1,8 kg'lık ağırlığına karşılık en yakın rakibi Globber Primo yaklaşık 2,5 kg geliyor. Aradaki yaklaşık yüzde 40'lık fark, Micro'yu kullanıcıların gözünde 'çocuk için en pratik ve en az yoran seçenek' yapıyor.

Yorumlarda Katlama Kolaylığı Nasıl Değerlendiriliyor?

Katlama mekanizması, dayanıklılık testlerinde en çok zorlanan ve scooterın yapısal olarak en kritik noktası. Arabanın bagajında scooter taşıyan ebeveynler ve toplu taşımaya scooterla binen yetişkinler için katlamanın kolay ve sağlam olması belirleyici.

Kullanıcılar, Globber'ın bas-katla sistemini çocuk ürünlerinde parmak sıkışmasını önleyen, sezgisel ve başarılı bir tasarım olarak övüyor. Oxelo'nun T7XL ve M900 gibi modellerindeki katlama menteşeleri ise sürüş sırasında kaya gibi sağlam bulunsa da, bazı kullanıcılar özellikle ürün yeniyken kilidi açmanın ciddi güç gerektirdiğinden şikayet ediyor.

'Ürün kaliteli ama bir türlü katlanmıyor' şeklindeki yorumlara bakıldığında, sorunun çoğu zaman mandalın yeterince dışa çekilmemesinden, kilidin ters yöne zorlanmasından ya da yeni mekanizmanın henüz alışmamış, sıkı parçalarından kaynaklandığı görülüyor. Yine de T7XL'nin bozuk zeminlerdeki darbe emme başarısı ve fiyat-performans dengesi, kullanıcıların bu ilk sertliği kısa sürede kabullenmesini sağlıyor.

Çocuğu İçin Scooter Alanların Marka Önerisi Ne?

Ebeveynlerin tercihleri, çocuğun yaşına ve gelişim seviyesine göre belirgin bir kalıba oturmuş durumda:

  • Dengeyi yeni öğrenen bebekler (1-3 yaş): Forumlarda ebeveynler büyük ölçüde Globber'ı, özellikle Go Up serisini öneriyor. Sebebi direksiyon kilidi; çocuğun sağa sola yalpalamasını önleyerek düşme korkusunu yenmesine ve scooter üzerinde kendine güvenmesine yardımcı oluyor.
  • Sürmeyi öğrenmiş, serbestçe dolaşan çocuklar (3-6 yaş): Yönlendirmeyi çözen bir çocuk için en büyük engel scooterın ağırlığı. Bu yüzden öneriler Micro Mini serisine, bütçe kısıtlıysa Oxelo B100 ya da Pilsan'a kayıyor. Hafif direksiyon, viraj hassasiyeti ve dayanıklı gövde Micro'yu bu grupta en çok istenen marka yapıyor.
  • Okul çağı, sert kullanım (6-12 yaş): Kaldırımdan atlama, sert frenle tekerlek kaydırma gibi scooterı yıpratan hareketler başladığında öneriler Oxelo'ya dönüyor. Darbe emen amortisörler, güvenliği artıran gidon frenleri ve Decathlon'un satış sonrası hizmetinden tekerlek, rulman ya da fren balatası gibi parçaların ucuza bulunabilmesi, Oxelo'yu bu yaş grubu için en mantıklı seçenek haline getiriyor.

Scooter Markaları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Scooter Markaları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Micro mu Globber mı?

Çocuk scooterı denince tartışma genellikle bu iki markaya düğümleniyor. İkisi de Avrupa'daki güvenlik testlerini (EN 14619 ve oyuncak güvenliği standardı EN 71-1) geçiyor; yani karar çocuğun sürüş tarzına ve ailenin beklentisine kalıyor.

Önceliğiniz hafiflik, çevik ve tepkili bir sürüşse ve bütçe sorun değilse Micro öne çıkıyor; 1,8 kg'lık ağırlığı piyasa ortalamasının oldukça altında. Aynı scooterı yıllarca oturaklı, itme barlı ya da ayakta farklı şekillerde kullanmak, pilsiz LED tekerlekler ve direksiyon kilidiyle çocuğun scooterı en düşük riskle öğrenmesini istiyorsanız Globber daha doğru seçim; eklenen mekanizmalar yüzünden ağırlığı 2,5 kg civarında. Kısacası Micro pazarın çevik spor arabası, Globber ise her koşula uyum sağlayan güvenli SUV'si gibi.

Scooter Kaç Yaşından İtibaren Kullanılır?

Oturaklı ve ebeveyn itme barlı modeller sayesinde çocukların scooterla tanışma yaşı, üç tekerlekli olmak şartıyla 15 aya (yaklaşık 1,5 yaş) kadar indi. Bu ilk aşamada scooter, çocuğun ayaklarıyla yeri itip dengede durmayı öğrendiği, bacak kaslarını çalıştıran bir denge bisikleti gibi kullanılıyor (Globber Go Up Baby ya da Micro Mini2Grow gibi).

Çocuğun bacakları itme ve yavaşlama için yeterince güçlendiğinde, genellikle 3 yaş civarında oturak çıkarılıyor ve çocuk scooterı ayakta, eğilerek yönlendirmeye başlıyor. Bu süreç, beyincik ile iç kulaktaki denge merkezinin uyum içinde çalışmasını destekleyerek çocuğun gelişimine olumlu katkı sağlıyor.

Scooter Kullanırken Kask Zorunlu mu?

Bu sorunun cevabı scooterın elektrikli olup olmamasına göre değişiyor.

Kas gücüyle sürülen standart scooterlar trafik mevzuatında spor ya da eğlence ekipmanı olarak görüldüğü için Türkiye'de ve dünyanın büyük bölümünde yasal kask zorunluluğu bulunmuyor. Ancak EN 14619 standardı, üreticilerin ürünün üzerine ve kullanım kılavuzuna 'kask, dizlik gibi koruyucu ekipman kullanın' uyarısını görünür şekilde koymasını şart koşuyor.

Elektrikli scooter ve mopedlerde ise kurallar her geçen yıl sıkılaşıyor. Yaş sınırı, kask ve hız gibi konular yönetmeliklerle düzenleniyor; örneğin KKTC'de yapılan son değişiklikle e-mopedler için 18 yaş sınırı ve kask zorunluluğu getirildi. Paylaşımlı elektrikli scooter hizmeti veren şirketlerin de uygulama üzerinden kullanıcıları kask ve koruyucu ekipman konusunda bilgilendirmesi bekleniyor.

Yasal zorunluluk olsun ya da olmasın, hızlı rulmanlı bir scooterı asfaltta kullanan çocuk ve yetişkin herkesin, düşme anındaki kafa yaralanmalarına karşı darbe emici köpüklü bir kask takması şiddetle öneriliyor. Elektrikli scooter kuralları bölgeden bölgeye değişebildiği için sürüşe çıkmadan önce bulunduğunuz yerdeki güncel mevzuatı kontrol etmekte fayda var.

Scooter Tekerleği Nasıl Değiştirilir?

Scooter tekerlekleri ve içlerindeki rulmanlar zamanla yıpranan sarf malzemeleri. Dış mekanda darbeleri emmek için genellikle 82A ya da 85A sertlikte poliüretan tekerlekler kullanılıyor. Asfaltla sürtünme ve uzun süre ayak freni kullanımı bu tekerlekleri zamanla aşındırıyor, düzleştiriyor; rulmanlar da kum ve toz aldıkça dönerken direnç göstermeye, gıcırdamaya başlıyor.

Bu durumda rulman sınıfına uygun (ABEC 5, 7 ya da 9; rakam yükseldikçe sürtünme azalıyor, hız artıyor) yeni bir tekerlek almak gerekiyor. Değişim, evdeki basit bir alyan anahtarı setiyle yapılabilecek kadar kolay:

  • Aksın sökülmesi: Tekerleği gövdeye bağlayan uzun cıvata ya da somunlar (genellikle iki tarafta da 5 mm alyan girişi bulunuyor) saat yönünün tersine çevrilerek gevşetiliyor. Somun çıkınca aks mili nazikçe itilerek ya da hafifçe vurularak yuvasından çıkarılıyor ve eski tekerlek alınıyor. Arka tekerlekte fren mekanizması aksa bağlıysa yaylı parçalara dikkat etmek gerekiyor.
  • Rulmanın çıkarılması (gerekirse): Yeni tekerlek rulmansız geldiyse eski rulmanlar yeni tekerleğe aktarılıyor ya da yeni rulman takılıyor. Düz bir tornavida, iki rulman arasındaki küçük metal ara parçanın kenarına dayanıp hafifçe vurularak eski rulman yuvasından çıkarılıyor. Paslanmış ya da çevirdiğinizde kum sesine benzer bir ses çıkaran rulmanlar mutlaka yenisiyle değiştirilmeli.
  • Temizlik ve yağlama: Yeni tekerleği takmadan önce aks mili ve çatalın içi temiz bir bezle silinip toz, saç ve kirden arındırılıyor. Üretici uygun görüyorsa ve rulmanlar kapalı tip değilse, mil yatağına çok az miktarda ince makine ya da rulman yağı uygulanabiliyor.
  • Yeni tekerleğin takılması: Ortasına ara parça, iki yanına rulmanlar oturtulmuş tekerlek çatalın arasına yerleştiriliyor, aks deliklerden geçirilip iki taraftan karşılıklı olarak sıkılıyor. Burada en önemli nokta cıvatayı fazla sıkmamak; aşırı sıkılırsa rulmanlar baskı altında kalıyor ve tekerlek kilitleniyor. Tekerlek sağa sola oynamayacak kadar sıkı olmalı ama elle çevirdiğinizde uzun süre serbestçe dönebilmeli. Son olarak tekerleği elle çevirip sürtünme sesi ya da yalpalama olup olmadığı kontrol ediliyor.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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