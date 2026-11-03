En İyi Scooter Markaları - 2026

Scooter seçerken ilk bakılacak şey kullanıcının yaşı. 1 yaşındaki bir bebekle işe scooterla giden bir yetişkinin ihtiyacı elbette aynı değil; kullanılacak zemin ve ayrılan bütçe de seçimi daraltıyor. Teknik özellikler ve uzun süreli kullanıcı deneyimleri birlikte değerlendirildiğinde, her yaş grubunda öne çıkan modeller belli oluyor.

1-3 yaş grubunda çocuklar dengeyi ve vücut kontrolünü henüz öğreniyor. Bu yüzden oturaklı olarak başlayıp çocuk büyüdükçe ayakta kullanılan scootera dönüşebilen modeller öneriliyor. Globber Go Up Deluxe ve Micro Mini2Grow Deluxe Magic bu alanın en bilinen örnekleri.

3-6 yaş arası okul öncesi dönemde öncelik denge gelişimini desteklemek ve çocuğun kolayca taşıyabileceği hafif bir scooter bulmak. Micro Mini Deluxe ve Globber Primo Plus bu grupta öne çıkıyor. Daha uygun fiyatlı bir alternatif arayanlar için Decathlon'un Oxelo B100 modeli ve yerli Pilsan Cool serisi de sağlam yapılarıyla sık tavsiye edilenler arasında.

6-12 yaşta çocuk hem ağırlaşıyor hem de daha hızlı, daha cesur manevralar yapmaya başlıyor. Bu dönemde iki tekerlekli modellere geçiliyor ya da güçlendirilmiş üç tekerlekli gövdeler tercih ediliyor. Micro Maxi Deluxe, Globber Master ve Oxelo Mid 5 ile Mid 7 serileri, kaliteli poliüretan tekerlekleri ve rulmanlarıyla en popüler öneriler.

Yetişkinlerde ve şehir içi ulaşımda ise taşıma kapasitesi ve darbe emme ön planda. Yetişkin standardına (EN 14619 Sınıf A) uygun Oxelo T7XL, Micro Metropolitan Deluxe ve Razor A5 Lux, geniş basma alanları ve süspansiyonlarıyla asfalttaki titreşimi en aza indiren seçenekler olarak görülüyor.

Kullanıcı profiline göre önerilen modeller:

1-3 yaş (başlangıç): Globber Go Up Deluxe – Aletsiz dönüşen modüler yapı, dengeli oturak. Taşıma kapasitesi oturakta 20 kg, ayakta 50 kg.

Globber Go Up Deluxe – Aletsiz dönüşen modüler yapı, dengeli oturak. Taşıma kapasitesi oturakta 20 kg, ayakta 50 kg. 3-6 yaş (denge): Micro Mini Deluxe – Cam elyaf takviyeli, 1,8 kg'lık hafif gövde. Taşıma kapasitesi 50 kg.

Micro Mini Deluxe – Cam elyaf takviyeli, 1,8 kg'lık hafif gövde. Taşıma kapasitesi 50 kg. 6-12 yaş (geçiş): Oxelo Mid 7 – Ön süspansiyon, 175 mm poliüretan tekerlek, gidon freni. Taşıma kapasitesi 100 kg.

Oxelo Mid 7 – Ön süspansiyon, 175 mm poliüretan tekerlek, gidon freni. Taşıma kapasitesi 100 kg. Yetişkin (ulaşım): Oxelo T7XL – Çift süspansiyon, 200 mm tekerlek, V-fren. Taşıma kapasitesi 100 kg.

Oxelo T7XL – Çift süspansiyon, 200 mm tekerlek, V-fren. Taşıma kapasitesi 100 kg. Agresif/spor sürüş: Razor A5 Lux – Uçak sınıfı alüminyum gövde, hızlı katlanma. Taşıma kapasitesi 100 kg.

Çocuk Scooterı ile Yetişkin Scooterı Arasındaki Fark Nedir?

İki grup arasındaki fark yalnızca boyutta değil; taşıma kapasitesi, gövde yapısı, malzemenin dayanıklılığı, tekerlek çapı ve fren gücü de farklı. Bu sınırlar keyfi de değil, Avrupa'da scooterlar için geçerli EN 14619:2019 standardıyla belirleniyor.

Standart scooterları iki sınıfa ayırıyor. Sınıf A, 20 ile 100 kg arasındaki genç ve yetişkin kullanıcılar için; Sınıf B ise 20 ile 50 kg arasındaki çocuklar için. Aradaki fark laboratuvar testleriyle kanıtlanmak zorunda. Örneğin darbe testinde 20 kg'lık çelik bir ağırlık, Sınıf A scooterın basma alanına 300 mm yükseklikten, Sınıf B'ye ise 220 mm'den bırakılıyor.

Her iki sınıf da ön tekerleğe saniyede yaklaşık 4,5 metre hızla yapılan çarpma testinden sağlam çıkmalı. Dayanıklılık testinde ise Sınıf A 90 kg, Sınıf B 45 kg yükle, engebeli yolu taklit eden 12 kilometrelik bir sürüşe tabi tutuluyor.

Malzeme tarafında da ayrışma belirgin. Yetişkin modellerinde gövde genellikle yüksek dayanımlı 6061 alüminyumdan, mafsallar sertleştirilmiş çelikten yapılıyor. Gidon teleskopik olarak 1 metrenin üzerine çıkabiliyor ve 1,45-1,95 m boyundaki kullanıcılara göre ayarlanıyor. Çocuk modellerinde ise hafiflik ve esneklik için cam elyaf takviyeli plastik, naylon karışımlar ya da polipropilen taban tercih ediliyor. Tekerlekler de farklı: Çocuk scooterlarında 120 mm ve altı standartken, yetişkin modellerinde engebeleri rahat aşmak için 175-200 mm tekerlekler kullanılıyor.

Sınıf A ve Sınıf B karşılaştırması:

Taşıma kapasitesi: Sınıf A'da 20-100 kg, Sınıf B'de 20-50 kg.

Sınıf A'da 20-100 kg, Sınıf B'de 20-50 kg. Gidon yüksekliği: Sınıf A'da 100 cm ve üzeri (teleskopik), Sınıf B'de yerden en fazla 80 cm.

Sınıf A'da 100 cm ve üzeri (teleskopik), Sınıf B'de yerden en fazla 80 cm. Dayanıklılık test yükü: Sınıf A'da basma alanına 90 kg + gidona 10 kg, Sınıf B'de 45 kg + 5 kg.

Sınıf A'da basma alanına 90 kg + gidona 10 kg, Sınıf B'de 45 kg + 5 kg. Darbe testi: Sınıf A'da 20 kg ağırlık 300 mm'den, Sınıf B'de 220 mm'den bırakılıyor.

Sınıf A'da 20 kg ağırlık 300 mm'den, Sınıf B'de 220 mm'den bırakılıyor. Ön tekerlek çapı: Sınıf A'da genellikle 175-200 mm, Sınıf B'de genellikle 120 mm ve altı.

Üç Tekerlekli Scooterlar Hangi Yaş İçin Uygun?

Üç tekerlekli scooterlar oldukça geniş bir yaş aralığına hitap ediyor: 15 aylıkken ebeveyn kontrolünde oturaklı olarak başlanıyor, ayakta kullanım ise 9-12 yaşa kadar sürebiliyor. Amaç, çocuğun vücut farkındalığını, iki tarafını birlikte kullanma becerisini ve bacak kaslarını adım adım geliştirmek.

15 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklar ağırlık merkezini kontrol etmeyi yeni öğreniyor, bu yaşta iki tekerlekli bir scooter uygun değil. Önde iki, arkada bir tekerleği olan modeller üçgen bir denge yüzeyi oluşturarak en güvenli zemini sağlıyor. Bu dönemde çocuğun ayakta durduğu modeller yerine, oturup ayaklarıyla ittiği ya da ebeveynin arkadan bir barla yönlendirdiği versiyonlar kas ve iskelet sistemini zorlamıyor.

3 yaştan itibaren çocuklar 'eğilerek yönlendirme' mantığını kavramaya başlıyor. Üç tekerlekli scooterların gidonu bisikletteki gibi sağa sola dönmüyor; çocuk ağırlığını hangi tarafa verirse tekerlekler o yöne yatıyor ve scooter dönüyor. Bu sürüş şekli, ileride bisiklet, kayak, paten ya da sörf için gereken refleksleri doğal yoldan kazandırıyor.

6 yaştan sonra ise artan kilo ve hız ihtiyacı için daha geniş tekerlekli, alüminyum destekli üç tekerlekli modeller (Micro Maxi Deluxe ya da Globber Elite serisi gibi) devreye giriyor.

Yetişkin Scooterlarında Gidon Yüksekliği Nasıl Ayarlanır?

Yetişkinlerde sürüş konforunu en çok etkileyen şey ergonomi; yanlış ayarlanmış bir gidon zamanla bel ve boyun ağrısına yol açabiliyor. Oxelo T7XL, Micro Metropolitan ya da Razor A5 Lux gibi modellerde gidon yüksekliği, iç içe geçen teleskopik bir boru ve hızlı açılan bir kelepçe mandalıyla ayarlanıyor.

İdeal yükseklik, gidonu kollarınızı hafifçe bükerek (dirsekte yaklaşık 15-20 derece) tutabildiğiniz seviye; yani göbek ile göğüs kafesinin alt kısmı arası. Bu açı, çukurlardan gelen sarsıntının dirseklerde sönümlenmesini sağlıyor.

Ayar için önce gidon borusunu saran mandal dışa doğru çekilerek açılıyor. Ardından içerideki yaylı pime parmakla basılıyor ve gidon istenen kademeye getiriliyor. T7XL gibi modellerde 1,45-1,95 m boy aralığı için genellikle 3-4 farklı kademe bulunuyor. Pimin yerine oturduğunu gösteren 'klik' sesini duyduktan sonra mandalın sıkıca kapatılması gerekiyor.

EN 14619 standardı, gidonun sürüş sırasında titreşimle çökmemesi için kilit mekanizmalarının kendiliğinden gevşemeyecek şekilde tasarlanmasını şart koşuyor. Mandal kapalı olmasına rağmen gidon ileri geri oynuyor ya da aşağı kayıyorsa, mandal açıkken karşısındaki tırtıllı somunu (ya da alyan başlı cıvatayı) saat yönünde biraz sıkmak sorunu çözüyor.

Fren Tipi Kullanım Güvenliğini Nasıl Etkiler?

Durma mesafesini ve dolayısıyla güvenliği doğrudan fren belirliyor. Scooterlarda iki temel fren tipi var: arka çamurluk freni ve gidondaki el freni.

Arka çamurluk freninde topukla çamurluğa basılıyor, çamurluk da dönen tekerleğe sürtünerek scooterı yavaşlatıyor. Micro ve Globber çocuk modellerinin neredeyse hepsinde ve Oxelo Mid serisi gibi giriş seviyesi modellerde ana fren bu. En büyük avantajı az parçalı olması; arıza ve bakım derdi neredeyse yok.

Ama uzun yokuş inişlerinde sürekli sürtünme tekerleği çok ısıtıyor. Bu ısı, özellikle yumuşak (82A ve altı sertlikte) poliüretan tekerleklerde erimeye ve düzleşmelere yol açabiliyor. Islak zeminde ise tekerlekle fren arasındaki su tabakası tutuşu ciddi şekilde azaltıyor ve durma mesafesi uzuyor.

El frenleri bisikletten uyarlanmış daha gelişmiş sistemler. Oxelo T7XL ve üst modellerde gidondaki fren kolu, bir çelik tel aracılığıyla tekerlekteki disk, kampana ya da jant pabuçlarını sıkıyor. En büyük artısı, tehlike anında insanın refleks olarak ellerini sıkmasına uygun olması; ayak frenini aramakla geçen saniyeler kaybedilmiyor. Ancak panikle sadece el frenini, özellikle de ön tekerleğe bağlıysa sertçe sıkmak tekerleği kilitleyebiliyor, arka tekerleği havaya kaldırabiliyor ya da scooterı kaydırabiliyor.

Bu yüzden yetişkinler için en güvenli yöntem iki freni birlikte kullanmak: Hızı el freniyle yumuşakça düşürüp tam duruşu arka ayak freniyle tamamlamak. El freni zamanla gevşer ve kol süngerimsi bir his vermeye başlarsa, kolun birleştiği yerdeki ayar vidası saat yönünün tersine çevrilerek tel gerginliği kolayca düzeltilebiliyor.