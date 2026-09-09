En İyi Otobüs Firmaları
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Uzun bir otobüs yolculuğunda koltuk düzeninden mola sayısına, araç içi hizmetlerden yolculuk süresine kadar pek çok detay konforu doğrudan etkiliyor. Peki 2+1 otobüsler gerçekten daha rahat mı, aynı güzergahta firmalar arasında neden bu kadar fark oluşuyor? Kamil Koç, Pamukkale, Varan ve Metro’nun sunduğu hizmetleri, bölgesel alternatifleri ve bilet alırken dikkat etmeniz gerekenleri bir araya getirdik…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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