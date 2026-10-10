Tayland'da Sirkten Gelen Bir Fille Karşılaşan İçerik Üreticisi Filin Hikayesini Paylaştı

Tayland'a giden turistler, ülkedeki fillerle de yakından tanışma imkanı buluyor. Bu eşsiz hayvanlarla fotoğraflar çekilip anılar biriktirebiliyorlar. Ahşap korkulukların ardında sakin sakin bekleyen bu dev hayvanlar ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatsa da her birinin geçmişi aynı değil ve bazıları yaşadıklarının izini bugün bile taşıyor.

'amazonicee' isimli içerik üreticisi, Tayland'da karşılaştığı sirkten gelen bir filin hikayesini anlattı. Yüksel, ziyaretçilere 'Karşısında dans etmeyin ki bu dans travmasını falan atlatsın' diye uyarıda bulunulduğunu, filin hala dans ettiğini ve yemek verildikçe biraz sakinleştiğini söyledi. Bu hikaye izleyenlerin içini burktu.

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