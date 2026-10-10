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Tayland'da Sirkten Gelen Bir Fille Karşılaşan İçerik Üreticisi Filin Hikayesini Paylaştı

Tayland'da Sirkten Gelen Bir Fille Karşılaşan İçerik Üreticisi Filin Hikayesini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.10.2026 - 17:48

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Tayland'a giden turistler, ülkedeki fillerle de yakından tanışma imkanı buluyor. Bu eşsiz hayvanlarla fotoğraflar çekilip anılar biriktirebiliyorlar. Ahşap korkulukların ardında sakin sakin bekleyen bu dev hayvanlar ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatsa da her birinin geçmişi aynı değil ve bazıları yaşadıklarının izini bugün bile taşıyor.

'amazonicee' isimli içerik üreticisi, Tayland'da karşılaştığı sirkten gelen bir filin hikayesini anlattı. Yüksel, ziyaretçilere 'Karşısında dans etmeyin ki bu dans travmasını falan atlatsın' diye uyarıda bulunulduğunu, filin hala dans ettiğini ve yemek verildikçe biraz sakinleştiğini söyledi. Bu hikaye izleyenlerin içini burktu.

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Tayland'da filler kereste ormanından turizme nasıl geçti?

Tayland'da filler kereste ormanından turizme nasıl geçti?

Tayland'da evcilleştirilmiş fillerin sayısı 1900'lerin başında 100 bini buluyordu ve bu hayvanların neredeyse tamamı kereste sektöründe çalıştırılıyordu. 1988'deki sel felaketinin ardından 1989'da tüm ülkede kereste kesimi yasaklanınca binlerce fil işsiz kaldı. Sahipleri de hayvanları şehir sokaklarında dilenmeye ve turistleri eğlendirmeye yöneltti. Bangkok sokaklarında fil bulundurmak ise 2010'da çıkan bir yasayla yasaklandı.

Günümüzde Tayland'daki esir fil sayısının 3.500 ile 4.000 arasında olduğu tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 2.800'ü turizm tesislerinde tutuluyor. Esir filler arasında travmalar ve bu travmalara bağlı davranış bozuklukları sıkça görülüyor. Beslenme düzeninin değişmesinin bu davranışı azaltabildiği de görülüyor. Bu yüzden fillerle yakın temas sunan etkinliklere katılmadan önce, hayvanın geçmişini ve bakım koşullarını sormak pek akıllara gelmese de büyük önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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