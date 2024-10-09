Elif Nur Yel, Kadına Şiddetle Mücadelede Hemcinslerinin Sesi Oldu: Devlet Yetkililerine Çağrıda Bulundu

Kısmetse Olur programıyla tanınan ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Elif Nur Yel, son dönemde ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri ve korkunç olaylara kayıtsız kalmadı.
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Yaptığı paylaşımda, takipçilerinden büyük beğeni ve takdir toplayan Yel, kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sözlü olarak da var olduğunu vurguladı.
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Elif Nur Yel, taciz ve hakaret davalarına dikkat çekerek, kendisinin de 200’den fazla dava dosyası olduğunu açıkladı. Bu acı tecrübeleri yaşayan bir kadın olarak, sesini devlet büyüklerine duyurmaya çalıştı ve kadına yönelik şiddet için daha caydırıcı cezaların hayata geçirilmesini istedi.
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