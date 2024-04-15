Ekrem İmamoğlu'nun Meclis Toplantısında "Ak Partisi" Demesi Olay Oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi isim konusunda hassas bir oluşum. Kendilerini Ak Parti olarak çağırıyorlar ve medyada da bunun kullanılmasını istiyorlar. Daha kısa gelen AKP kısaltması ise partililer tarafından hoş karşılanmıyor. Ancak İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bu iki popüler kısaltma yerine üçüncü bir kullanım gelince sosyal medya bu olayı konuştu.
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Erkem İmamoğlu yeni dönemin ilk meclis toplantısını açtı. Ancak yeni dönemde CHP'li üyelerin çoğunluk olması sürekli önergeleri reddedilmeye alışmış muhaliflere tuhaf geldi.
Başkan İmamoğlu'nun "Ak Partisi grubu" kullanımı ise viral oldu.
Bazı tepkiler şöyle 👇
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