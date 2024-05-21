"Eğer Maçı Konyaspor Kazanacaksa 6 Saniye İçinde Bir İşaret Gönder" Diyen Genç Hayatının Şokunu Yaşadı

Geride bıraktığımız Fenerbahçe - Galatasaray derbisi oldukça heyecanlı geçmiş, sonuç herkes için sürpriz olmuştu. Bütün dengelerin değişebileceğine inanan taraftarlar, sezonun şampiyonunu daha büyük heyecanla beklemeye başladı.
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Fenerbahçeli bir taraftar, "Allah'ım Konyaspor Galatasaray'ı yenecekse 6 saniye içerisinde bir işaret gönder." diyerek bir video çekti.
Genç, tam 6. saniyede çakan şimşekle neye uğradığını şaşırdı.
İşte o anlar;
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