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"Eğer Maçı Konyaspor Kazanacaksa 6 Saniye İçinde Bir İşaret Gönder" Diyen Genç Hayatının Şokunu Yaşadı

"Eğer Maçı Konyaspor Kazanacaksa 6 Saniye İçinde Bir İşaret Gönder" Diyen Genç Hayatının Şokunu Yaşadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 15:31 Son Güncelleme: 21.05.2024 - 15:35

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Geride bıraktığımız Fenerbahçe - Galatasaray derbisi oldukça heyecanlı geçmiş, sonuç herkes için sürpriz olmuştu. Bütün dengelerin değişebileceğine inanan taraftarlar, sezonun şampiyonunu daha büyük heyecanla beklemeye başladı.

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Fenerbahçeli bir taraftar, "Allah'ım Konyaspor Galatasaray'ı yenecekse 6 saniye içerisinde bir işaret gönder." diyerek bir video çekti.

Fenerbahçeli bir taraftar, "Allah'ım Konyaspor Galatasaray'ı yenecekse 6 saniye içerisinde bir işaret gönder." diyerek bir video çekti.

Genç, tam 6. saniyede çakan şimşekle neye uğradığını şaşırdı.

Genç, tam 6. saniyede çakan şimşekle neye uğradığını şaşırdı.

İşte o anlar;

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