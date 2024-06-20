Dünyanın İlk Geri Görüş Kamerasına Sahip Aracı

Dünyanın ilk geri görüş kameralı aracı Volvo'nun VESC modelinde bulunan geri görüş kamerası ve ekranı bir Türk vatandaşı tarafından müzede görüntülendi.
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Volvo'nun 1972 yılında konsept araç olarak 3 adet ürettiği VESC modelinde bulunan kamera ve ekran sistemi izleyenleri hayrete düşürdü.
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Modern araçların bir çoğunda bulunan bu özelliğin 1972 yılında hayata geçirilmesi için dev bir kamera ve ön konsolda tüplü bir ekranın kullanıldığı görüldü. İşte o görüntüler;📹
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