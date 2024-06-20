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Dünyanın İlk Geri Görüş Kamerasına Sahip Aracı

Dünyanın İlk Geri Görüş Kamerasına Sahip Aracı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 17:42

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Dünyanın ilk geri görüş kameralı aracı Volvo'nun VESC modelinde bulunan geri görüş kamerası ve ekranı bir Türk vatandaşı tarafından müzede görüntülendi. 

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Volvo'nun 1972 yılında konsept araç olarak 3 adet ürettiği VESC modelinde bulunan kamera ve ekran sistemi izleyenleri hayrete düşürdü.

Volvo'nun 1972 yılında konsept araç olarak 3 adet ürettiği VESC modelinde bulunan kamera ve ekran sistemi izleyenleri hayrete düşürdü.

Modern araçların bir çoğunda bulunan bu özelliğin 1972 yılında hayata geçirilmesi için dev bir kamera ve ön konsolda tüplü bir ekranın kullanıldığı görüldü. İşte o görüntüler;📹

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