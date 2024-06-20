Kimsesi Olmayan Dedenin Gelinine Hazırladığı Çeyiz Bohçası Sosyal Medya Kullanıcılarını Duygulandırdı

Eşi vefat eden bir dedenin gelini için hazırladığı çeyiz bohçasını tanıttığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bohçayı anlattıktan sonra 'Eksiğim var mı? Bana söyleyin ona göre tamamlayayım' diyen yaşlı amcaya çok sayıda olumlu yorum geldi.
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'eldeemekgozdenur' isimli Instagram hesabından yaşlı bir amcanın gelini için hazırladığı çeyiz bohçasını anlattığı görüntüler yer aldı.
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Bohçadaki patik ve başörtülerini gösteren yaşlı adam, 'Gelinime bohça yapıyorum. Bir bakın eksiği gediği varsa söyleyin, ben de tamamlayayım' dedi.
Yaşlı adamın çabasını izleyen sosyal medya kullanıcıları duygulandı. 👇
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