Görüş Bildir
Haberler
Video
Mangal Yakmak İsteyen Vatandaşın Tehlikeli Anları: Ateşi Harlamak İçin Oksijen Tüpü Kullandı!

Mangal Yakmak İsteyen Vatandaşın Tehlikeli Anları: Ateşi Harlamak İçin Oksijen Tüpü Kullandı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 16:17

İçerik Devam Ediyor

Mangal ateşini harlamak için oksijen tüpü kullanan vatandaşın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşın tehlikeli hareketi izleyenleri şoka uğrattı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir vatandaşın mangal ateşini harlamak için kullandığı tehlikeli yöntem sosyal medyada gündem oldu.

Bir vatandaşın mangal ateşini harlamak için kullandığı tehlikeli yöntem sosyal medyada gündem oldu.

Ateşi harlamak için oksijen tüpü açan vatandaşı izleyenler gözlerine inanamadı. İşte o görüntüler; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
SO_FAR_SO_GOOD

bel fıtığı olabilir. bunun dışında bir tehlikesi yok.

ali_maker

biz türklerin aşırı zekası hayatımıza vermediğimiz önemle paralel ilerliyor

H.ibrehim

Adam balistik füze denemesi yapıyor🤣🤣🤣

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.