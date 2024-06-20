Mangal Yakmak İsteyen Vatandaşın Tehlikeli Anları: Ateşi Harlamak İçin Oksijen Tüpü Kullandı!

Mangal ateşini harlamak için oksijen tüpü kullanan vatandaşın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşın tehlikeli hareketi izleyenleri şoka uğrattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir vatandaşın mangal ateşini harlamak için kullandığı tehlikeli yöntem sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ateşi harlamak için oksijen tüpü açan vatandaşı izleyenler gözlerine inanamadı. İşte o görüntüler; 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
bel fıtığı olabilir. bunun dışında bir tehlikesi yok.
biz türklerin aşırı zekası hayatımıza vermediğimiz önemle paralel ilerliyor
Adam balistik füze denemesi yapıyor🤣🤣🤣
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.