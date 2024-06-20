Küçükçekmece'de İki Dede Parkta Öpüşürken Görüntülendi

Sosyal medya platformu Twitter'da (X) Küçükçekmece'de bir parkta öpüştüğü iddia edilen 2 dedenin görüntüleri paylaşıldı.
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Küçükçekmece'nin sesi isimli bir sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Hesapta yer alan bilgiye göre, Küçükçekmece Anadolu Lisesi'nin karşısında bulunan parkta oturan yaşı ileri iki adam parkta öpüştü. 📹
Çekilen görüntülere sosyal medya kullancılarından tepki geldi. 👇
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