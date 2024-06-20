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Küçükçekmece'de İki Dede Parkta Öpüşürken Görüntülendi

Küçükçekmece'de İki Dede Parkta Öpüşürken Görüntülendi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 15:04

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Sosyal medya platformu Twitter'da (X) Küçükçekmece'de bir parkta öpüştüğü iddia edilen 2 dedenin görüntüleri paylaşıldı. 

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Küçükçekmece'nin sesi isimli bir sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Küçükçekmece'nin sesi isimli bir sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hesapta yer alan bilgiye göre, Küçükçekmece Anadolu Lisesi'nin karşısında bulunan parkta oturan yaşı ileri iki adam parkta öpüştü. 📹

Çekilen görüntülere sosyal medya kullancılarından tepki geldi. 👇

Çekilen görüntülere sosyal medya kullancılarından tepki geldi. 👇
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