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Turuncu Boya Yeniden Ortaya Çıktı: İklim Aktivistleri Bu Kez Havaalanına Girip, Uçakları Boyadı

Turuncu Boya Yeniden Ortaya Çıktı: İklim Aktivistleri Bu Kez Havaalanına Girip, Uçakları Boyadı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 14:19

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Fosil yakıtları protesto eden iklim aktivistleri, Londra'daki Stansted Havaalanı'nın çitlerini kesip özel jetleri turuncuya boyadı.

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Son zamanlarda dünyanın farklı bölgelerinde sergilenen sanat eserlerine ve tarihi eserlere yönelik yaptıkları eylemlerle tepki çeken iklim ektivistleri yeni bir eyleme imza attı.

Son zamanlarda dünyanın farklı bölgelerinde sergilenen sanat eserlerine ve tarihi eserlere yönelik yaptıkları eylemlerle tepki çeken iklim ektivistleri yeni bir eyleme imza attı.

Dün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Bulunan Stonehenge'i turuncuya boyayan aktivistler, bugün de Stansted Havaalanı’na girmek için çitleri kesip ardından uçaklara turuncu toz boya püskürttü. Aktivistlerin eylemlerine sosyal medyada tepkiler büyüyor.

Dün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Bulunan Stonehenge'i turuncuya boyayan aktivistler, bugün de Stansted Havaalanı’na girmek için çitleri kesip ardından uçaklara turuncu toz boya püskürttü. Aktivistlerin eylemlerine sosyal medyada tepkiler büyüyor.

İşte o anlar; 📹

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