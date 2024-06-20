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Hamilelik Haberini Verirken Yaratıcılığını Konuşturan Kadın O Anlarla Viral Oldu: “Mercimeği Fırına Vermek”

Hamilelik Haberini Verirken Yaratıcılığını Konuşturan Kadın O Anlarla Viral Oldu: “Mercimeği Fırına Vermek”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 14:00

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Eşine hamilelik haberini vermek için sürpriz hazırlayan Gamze Karababa adlı kadın o anları @karababagamze kullanıcı isimli TikTok hesabından paylaştı. Genç kadının aklına gelen fikir oldukça yaratıcıydı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Genç kadın ‘mercimeği fırına vermek’ cümlesi üzerinden esprili bir sürpriz hazırlamıştı.

Genç kadın ‘mercimeği fırına vermek’ cümlesi üzerinden esprili bir sürpriz hazırlamıştı.

Eşinin söylemesi üzerine fırını açan genç adam bir süre ne olduğuna dair akıl tutulması yaşasa da testi görünce sürprizi anladı.

Eşinin söylemesi üzerine fırını açan genç adam bir süre ne olduğuna dair akıl tutulması yaşasa da testi görünce sürprizi anladı.

Bu fikir karşısında izleyiciler de yorumlarda buluştu ve genç kadına yaratıcılığına dair yorumlar geldi.

Bu fikir karşısında izleyiciler de yorumlarda buluştu ve genç kadına yaratıcılığına dair yorumlar geldi.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇
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