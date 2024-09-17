Dünyanın En Tehlikeli Havalimanlarından Cebelitarık’ta Uçakların İnişi Yürekleri Ağızlara Getiriyor

Birleşik Krallık’a bağlı Cebelitarık Havalimanı, konumu itibarıyla biraz korku salan türden. @ozkenanturizm adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin izleyicileri için Cebelitarık Havalimanı’nı gösterdi.
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Cebelitarık Havalimanı’nı ‘Dünyanın en tehlikeli havalimanı’ olarak adlandırdı ve sebebini açıkladı.
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Aslında en tehlikeli demesinin oldukça geçerli bir sebebi vardı. Cebelitarık Havalimanı’nda uçakların iniş pistlerinin sonu denizdi ve kontrolün sağlanamadığı bir iniş anında yaşanacaklar kabus olabilirdi.
İşte detaylar 👇
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