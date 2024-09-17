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Dünyanın En Tehlikeli Havalimanlarından Cebelitarık’ta Uçakların İnişi Yürekleri Ağızlara Getiriyor

Dünyanın En Tehlikeli Havalimanlarından Cebelitarık’ta Uçakların İnişi Yürekleri Ağızlara Getiriyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 19:07

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Birleşik Krallık’a bağlı Cebelitarık Havalimanı, konumu itibarıyla biraz korku salan türden. @ozkenanturizm adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin izleyicileri için Cebelitarık Havalimanı’nı gösterdi.

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Cebelitarık Havalimanı’nı ‘Dünyanın en tehlikeli havalimanı’ olarak adlandırdı ve sebebini açıkladı.

Cebelitarık Havalimanı’nı ‘Dünyanın en tehlikeli havalimanı’ olarak adlandırdı ve sebebini açıkladı.

Aslında en tehlikeli demesinin oldukça geçerli bir sebebi vardı. Cebelitarık Havalimanı’nda uçakların iniş pistlerinin sonu denizdi ve kontrolün sağlanamadığı bir iniş anında yaşanacaklar kabus olabilirdi.

Aslında en tehlikeli demesinin oldukça geçerli bir sebebi vardı. Cebelitarık Havalimanı’nda uçakların iniş pistlerinin sonu denizdi ve kontrolün sağlanamadığı bir iniş anında yaşanacaklar kabus olabilirdi.

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