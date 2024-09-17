Evliliğin Modası mı Geçiyor? Yıllar İçinde Evliliğe Karşı Bakış Açılarının Değişimi

Evlilik yaşı sanki belli bir kural varmışçasına her daim tartışmalara neden olmuştur. “Yok geç kalmışsın, yok erken evlenmişsin” derken şimdilerdeyse evlilik yavaş yavaş rafa kalkıyor gibi görünüyor. Eski zamanlara baktığımızda 15-25 yaşları arasında evlenenleri görürken, günümüzde 30’lu yaşlar makul görülüyor.