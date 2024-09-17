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Evliliğin Modası mı Geçiyor? Yıllar İçinde Evliliğe Karşı Bakış Açılarının Değişimi

Evliliğin Modası mı Geçiyor? Yıllar İçinde Evliliğe Karşı Bakış Açılarının Değişimi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 18:24

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Evlilik yaşı sanki belli bir kural varmışçasına her daim tartışmalara neden olmuştur. “Yok geç kalmışsın, yok erken evlenmişsin” derken şimdilerdeyse evlilik yavaş yavaş rafa kalkıyor gibi görünüyor. Eski zamanlara baktığımızda 15-25 yaşları arasında evlenenleri görürken, günümüzde 30’lu yaşlar makul görülüyor.

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Tabii herkesin kendi bileceği iş ancak yaşların böyle gerilemesi insanın aklına “evliliğin modası mı geçiyor?” sorusunu getiriyor.

Tabii herkesin kendi bileceği iş ancak yaşların böyle gerilemesi insanın aklına “evliliğin modası mı geçiyor?” sorusunu getiriyor.

@busekaraburada adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı da bu konuya dair çektiği videosuyla viral olmuş durumda.

@busekaraburada adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı da bu konuya dair çektiği videosuyla viral olmuş durumda.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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Emel

Erken evlenmek çok kötü gerçekten insanın hayatı bitiyor. Tam evlilik için uygun yaşa gelince de bu sefer ince eleyip sık dokumaktan karar verilemiyor. Bunla... Devamını Gör