Evliliğin Modası mı Geçiyor? Yıllar İçinde Evliliğe Karşı Bakış Açılarının Değişimi

Evlilik yaşı sanki belli bir kural varmışçasına her daim tartışmalara neden olmuştur. “Yok geç kalmışsın, yok erken evlenmişsin” derken şimdilerdeyse evlilik yavaş yavaş rafa kalkıyor gibi görünüyor. Eski zamanlara baktığımızda 15-25 yaşları arasında evlenenleri görürken, günümüzde 30’lu yaşlar makul görülüyor.
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Tabii herkesin kendi bileceği iş ancak yaşların böyle gerilemesi insanın aklına “evliliğin modası mı geçiyor?” sorusunu getiriyor.
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@busekaraburada adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı da bu konuya dair çektiği videosuyla viral olmuş durumda.
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Erken evlenmek çok kötü gerçekten insanın hayatı bitiyor. Tam evlilik için uygun yaşa gelince de bu sefer ince eleyip sık dokumaktan karar verilemiyor. Bunla... Devamını Gör