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Dünyanın En Çok Araç Üreten 20 Ülkesi Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Belli Oldu

Dünyanın En Çok Araç Üreten 20 Ülkesi Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 21:26
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Dünyanın en çok araç üreten 20 ülkesi açıklandı. Dünyada 2025 yılında yaklaşık 100 milyon araç üretildi ve en çok üretim yapan 20 ülkenin listesi OICA verileriyle netleşti. Zirvede yine Çin yer alıyor. Listede yer alan Türkiye'nin sıralaması belli oldu.

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Dünyanın en çok araç üreten 20 ülkesi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu.

Dünyanın en çok araç üreten 20 ülkesi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu.

Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Örgütü OICA'nın 2025 verilerine göre Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 419 bin 464 adet araç üretildi. Üretim bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 arttı ve ülke dünya sıralamasında 13'üncü basamağa yerleşti.

Türkiye bu performansla Kanada, Endonezya, Slovakya, Rusya, İngiltere, Malezya ve Polonya'yı geride bıraktı. Üst sıralarda ise birbirine çok yakın üç ülke var: 1 milyon 452 bin 776 araçla Çekya, 1 milyon 455 bin 569 araçla Tayland ve 1 milyon 463 bin 991 araçla Fransa. Fransa ile aradaki fark 45 bin adedin altında kalıyor.

Listenin birincisi Çin oldu. İşte en çok araç üreten 20 ülke!

Listenin birincisi Çin oldu. İşte en çok araç üreten 20 ülke!

Listenin zirvesinde 17 yıldır el değiştirmeyen bir isim var: Çin. Ülke 2025'te 34 milyon 530 bin 738 araç üretti. Yüzde 10,4'lük artışa karşılık gelen bu rakam, ABD'nin üretiminin üç katından fazla. 10 milyon 243 bin 844 araçla ABD ikinci, 8 milyon 410 bin 232 araçla Japonya üçüncü oldu. Hindistan ise yüzde 7,9 büyüyerek 6 milyon 490 bin 810 araçla dördüncü sıraya çıktı. Çin'in elektrikli araç ihracatı da 2025'te yaklaşık iki katına çıkarak 2,5 milyonun üzerine ulaştı.

Kuzey Amerika'da tablo daha zayıf. ABD, Meksika ve Kanada'nın toplam üretimi yaklaşık 491 bin adet, yani yüzde 3,1 geriledi. Kanada yüzde 7,6'lık düşüşle 1 milyon 237 bin 75 araçta kaldı.

Avrupa'da ise sonuçlar karışık. Almanya yüzde 2 artışla 4 milyon 148 bin 836 araç üreterek beşinci sırada yer aldı. Fransa yüzde 7,8 artışla 10. sıraya yükselirken İspanya yüzde 4,3 azalışla dokuzuncu, İngiltere yüzde 15,5'lik düşüşle 18. sırada kaldı.

OICA'nın 2025 sıralamasında ilk 20 ülke şöyle: 

1. Çin, 

2. ABD, 

3. Japonya, 

4. Hindistan, 

5. Almanya, 

6. Güney Kore, 

7. Meksika, 

8. Brezilya, 

9. İspanya, 

10. Fransa, 1

1. Tayland, 

12. Çekya, 

13. Türkiye, 

14. Kanada, 

15. Endonezya, 

16. Slovakya, 

17. Rusya

18. İngiltere, 

19. Malezya, 

20. Polonya.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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