Dünyanın En Çok Araç Üreten 20 Ülkesi Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Belli Oldu

Listenin zirvesinde 17 yıldır el değiştirmeyen bir isim var: Çin. Ülke 2025'te 34 milyon 530 bin 738 araç üretti. Yüzde 10,4'lük artışa karşılık gelen bu rakam, ABD'nin üretiminin üç katından fazla. 10 milyon 243 bin 844 araçla ABD ikinci, 8 milyon 410 bin 232 araçla Japonya üçüncü oldu. Hindistan ise yüzde 7,9 büyüyerek 6 milyon 490 bin 810 araçla dördüncü sıraya çıktı. Çin'in elektrikli araç ihracatı da 2025'te yaklaşık iki katına çıkarak 2,5 milyonun üzerine ulaştı.

Kuzey Amerika'da tablo daha zayıf. ABD, Meksika ve Kanada'nın toplam üretimi yaklaşık 491 bin adet, yani yüzde 3,1 geriledi. Kanada yüzde 7,6'lık düşüşle 1 milyon 237 bin 75 araçta kaldı.

Avrupa'da ise sonuçlar karışık. Almanya yüzde 2 artışla 4 milyon 148 bin 836 araç üreterek beşinci sırada yer aldı. Fransa yüzde 7,8 artışla 10. sıraya yükselirken İspanya yüzde 4,3 azalışla dokuzuncu, İngiltere yüzde 15,5'lik düşüşle 18. sırada kaldı.

OICA'nın 2025 sıralamasında ilk 20 ülke şöyle:

1. Çin,

2. ABD,

3. Japonya,

4. Hindistan,

5. Almanya,

6. Güney Kore,

7. Meksika,

8. Brezilya,

9. İspanya,

10. Fransa, 1

1. Tayland,

12. Çekya,

13. Türkiye,

14. Kanada,

15. Endonezya,

16. Slovakya,

17. Rusya,

18. İngiltere,

19. Malezya,

20. Polonya.