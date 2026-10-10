Dünyanın En Çok Araç Üreten 20 Ülkesi Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyanın en çok araç üreten 20 ülkesi açıklandı. Dünyada 2025 yılında yaklaşık 100 milyon araç üretildi ve en çok üretim yapan 20 ülkenin listesi OICA verileriyle netleşti. Zirvede yine Çin yer alıyor. Listede yer alan Türkiye'nin sıralaması belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en çok araç üreten 20 ülkesi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin birincisi Çin oldu. İşte en çok araç üreten 20 ülke!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın