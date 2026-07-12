Dünya Kupası’nda Yarı Finalistler Belli Oldu: Norveç ve İsviçre Kupaya Veda Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda yarı finalde mücadele edecek 4 takım belli oldu. Bu gece oynanan maçlarda İngiltere, Norveç’i; Arjantin ise İsviçre’yi uzatmalarda mağlup ederek yarı finale yükselen ekipler oldu.
Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya, Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere, Norveç’i uzatmalarda mağlup etmeyi başardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın