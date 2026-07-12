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Dünya Kupası’nda Yarı Finalistler Belli Oldu: Norveç ve İsviçre Kupaya Veda Etti

etiket Dünya Kupası’nda Yarı Finalistler Belli Oldu: Norveç ve İsviçre Kupaya Veda Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.07.2026 - 08:23
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda yarı finalde mücadele edecek 4 takım belli oldu. Bu gece oynanan maçlarda İngiltere, Norveç’i; Arjantin ise İsviçre’yi uzatmalarda mağlup ederek yarı finale yükselen ekipler oldu.

Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya, Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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İngiltere, Norveç’i uzatmalarda mağlup etmeyi başardı.

İngiltere, Norveç’i uzatmalarda mağlup etmeyi başardı.

İngiltere, 1-0 geriye düştüğü maçta ilk yarının uzatma dakikalarında Bellingham ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda eşitlik bozulmayınca maç uzatmalara gitti. Bellingham, uzatma dakikalarında bir gol daha atarak İngiltere’yi yarı finale taşıdı.

Arjantin ise çeyrek finalde İsviçre ile karşı karşıya geldi. Mac Allister ve Ndoye’nin karşılıklı gollerinin ardından uzatmalara giden mücadeleyi Arjantin, Alvarez ve Martinez’in golleriyle 3-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak Fransa-İspanya mücadelesi 14 Temmuz Salı günü saat 22.00’de, İngiltere-Arjantin maçı ise 15 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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