Dünya Kupası’nda Yarı Finalistler Belli Oldu: Norveç ve İsviçre Kupaya Veda Etti

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda yarı finalde mücadele edecek 4 takım belli oldu. Bu gece oynanan maçlarda İngiltere, Norveç’i; Arjantin ise İsviçre’yi uzatmalarda mağlup ederek yarı finale yükselen ekipler oldu.

Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya, Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelecek.