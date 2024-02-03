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Düğünde Gözlerini Bağladığı Kocasına Dansöz Sürprizi Yapan Gelin

Düğünde Gözlerini Bağladığı Kocasına Dansöz Sürprizi Yapan Gelin

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 12:06

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Müzisyen Alaaddin Ergün ve '@krmz_ojeee' ismiyle bilinen fenomen eşi Fatma Ergün'ün düğünlerinden paylaştıkları görüntüler TikTok'ta viral oldu. Çift kınalarını da Seda Sayan'ın programında yapmışlardı.

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Müzisyen Alaaddin Ergün daha önceden Seda Sayan ile 'Gör Bak' şarkısında da birlikte düet yapmışlardı.

Müzisyen Alaaddin Ergün daha önceden Seda Sayan ile 'Gör Bak' şarkısında da birlikte düet yapmışlardı.

Seda Sayan, birlikte şarkı yaptığı Alaaddin Ergün'e jest yaparak, müstakbel eşi Fatma Ergün'ün kınasını Star Tv ekranlarında yayınlanan programı 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'da yapmıştı: 👇

Programda yapılan kınadan sonra ise düğün yapan çiftin dansöz eğlenceli görüntüleri ise TikTok'ta viral oldu.

Programda yapılan kınadan sonra ise düğün yapan çiftin dansöz eğlenceli görüntüleri ise TikTok'ta viral oldu.

Pasta sürprizi olduğunu söyleyerek eşinin gözlerini kapatan Fatma Ergün, düğününde eşine dansöz sürprizi yaptı.

Pasta sürprizi olduğunu söyleyerek eşinin gözlerini kapatan Fatma Ergün, düğününde eşine dansöz sürprizi yaptı.

İşte dansöz sürprizi yapılan ve viral olan o görüntüler: 👇

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