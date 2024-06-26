Düğün Sonrası Eğlence İçin Tüneli Arabalarla Kapatan Grup Sosyal Medyada Tepki Topladı

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Görüntüler kısa sürede tepkilerin odağı oldu.
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İzleyiciler tüneli kapatarak trafiğin engellemesinin kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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Ortamda kurban bayramı havası var sığır pazarı gibi olmuş orası
Hepsini toplayıp kodese atmalılar, siz üreyeceksinjz diye saygısizlık yapmanın anlamı yok!
Yol kapatmak nedir ya,hastaneye yetişmeye çalışan bir hasta olur ambulans olur,bildiğin vandallık mağara dönemi ilkelliği hatta,eğitim şart diyoruz,insanları... Devamını Gör