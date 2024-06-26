Düğün Sonrası Eğlence İçin Tüneli Arabalarla Kapatan Grup Sosyal Medyada Tepki Topladı

Düğün yaptıktan sonra konvoy halinde tünele giren düğün sahipleri ve davetlileri arabalarından inerek müzik açtı ve oynamaya başladı. Sosyal medyada o anlar “Evet deseydin seninle böyle bir düğünümüz olabilirdi.” notuyla TikTok’ta paylaşıldı.