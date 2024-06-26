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Düğün Sonrası Eğlence İçin Tüneli Arabalarla Kapatan Grup Sosyal Medyada Tepki Topladı

Düğün Sonrası Eğlence İçin Tüneli Arabalarla Kapatan Grup Sosyal Medyada Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 23:25

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Düğün yaptıktan sonra konvoy halinde tünele giren düğün sahipleri ve davetlileri arabalarından inerek müzik açtı ve oynamaya başladı. Sosyal medyada o anlar “Evet deseydin seninle böyle bir düğünümüz olabilirdi.” notuyla TikTok’ta paylaşıldı.

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Görüntüler kısa sürede tepkilerin odağı oldu.

Görüntüler kısa sürede tepkilerin odağı oldu.

İzleyiciler tüneli kapatarak trafiğin engellemesinin kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

İzleyiciler tüneli kapatarak trafiğin engellemesinin kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Turgut Güler

Ortamda kurban bayramı havası var sığır pazarı gibi olmuş orası

seremoni___

Hepsini toplayıp kodese atmalılar, siz üreyeceksinjz diye saygısizlık yapmanın anlamı yok!

Hasan Tahsin

Yol kapatmak nedir ya,hastaneye yetişmeye çalışan bir hasta olur ambulans olur,bildiğin vandallık mağara dönemi ilkelliği hatta,eğitim şart diyoruz,insanları... Devamını Gör