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Kaçak Yollarla Afganistan’dan Türkiye’ye Nasıl Geldiğini Anlatan Kişi Röportajıyla Gündem Oldu

Kaçak Yollarla Afganistan’dan Türkiye’ye Nasıl Geldiğini Anlatan Kişi Röportajıyla Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 22:18

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Mine Özbek’in sorularıyla ‘BuKanal’ adlı YouTube kanalında yayınlanan “Yeşilköy Sahilindeki Kaçak Sorunu” başlıklı video kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Videonun bir kesidinde Afganistan’dan kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını adım adım anlatan kişinin açıklamaları dikkat çekti.

Kaynak: BuKanal

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Türkiye’ye gelen kişi ilk olarak “Kaçakçılara, kişi başı 1500 dolar verdik. Afganistan’dan yola çıktık.” sözleriyle konuşmaya başladı.

Türkiye’ye gelen kişi ilk olarak “Kaçakçılara, kişi başı 1500 dolar verdik. Afganistan’dan yola çıktık.” sözleriyle konuşmaya başladı.

Ardından ise yaşananları “Pakistan’a geçtik, iki gece kaldık. Oradan İran’a geçirdiler. İran’da da bir gece kaldık. Sonra dağlardan giderek Van’dan Türkiye’ye geldik. 15 kişiydik.” cümleleriyle aktardı.

Ardından ise yaşananları “Pakistan’a geçtik, iki gece kaldık. Oradan İran’a geçirdiler. İran’da da bir gece kaldık. Sonra dağlardan giderek Van’dan Türkiye’ye geldik. 15 kişiydik.” cümleleriyle aktardı.

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Nuray

Memleket dingo'nun ahırına döndü. Kim giriyor kim çıkıyor belli değil..

gmzebrkts

ooh ne güzel be türkiye diye bir şey kalmadı sizin yuzunuzden

Bozkurt

Hacı, 1 Mayıs'ta Taksim'i halktan koruduğunuzun 10'da 1'i kadar sınırları koruyun yeter.