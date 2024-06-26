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Muhammed Nur Nahya’dan Yine Şov: Bu Sefer Erdoğan’ın Sesiyle Maç Yorumladı

Muhammed Nur Nahya’dan Yine Şov: Bu Sefer Erdoğan’ın Sesiyle Maç Yorumladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 21:11

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ses benzerliğiyle tanıdığımız Muhammed Nur Nahya gündemi asla kaçırmadan ürettiği içerikleriyle bizleri güldürmeyi başarıyor. Bugün yaptığı paylaşımı ise 22.00’da başlayacak olan Türkiye-Çekya maçına alternatif bir maç seslendirmesiydi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a parodide Özgür Özel eşlik ediyor ve ikili maçı yorumluyorlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a parodide Özgür Özel eşlik ediyor ve ikili maçı yorumluyorlardı.

Videoda vergilendirmeler konusunu da es geçmeyen Muhammed Nur Nahya ‘sevinme vergisi’ şakasıyla beğenileri topladı.

Videoda vergilendirmeler konusunu da es geçmeyen Muhammed Nur Nahya ‘sevinme vergisi’ şakasıyla beğenileri topladı.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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