Muhammed Nur Nahya’dan Yine Şov: Bu Sefer Erdoğan’ın Sesiyle Maç Yorumladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ses benzerliğiyle tanıdığımız Muhammed Nur Nahya gündemi asla kaçırmadan ürettiği içerikleriyle bizleri güldürmeyi başarıyor. Bugün yaptığı paylaşımı ise 22.00’da başlayacak olan Türkiye-Çekya maçına alternatif bir maç seslendirmesiydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a parodide Özgür Özel eşlik ediyor ve ikili maçı yorumluyorlardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoda vergilendirmeler konusunu da es geçmeyen Muhammed Nur Nahya ‘sevinme vergisi’ şakasıyla beğenileri topladı.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın