Muhammed Nur Nahya’dan Yine Şov: Bu Sefer Erdoğan’ın Sesiyle Maç Yorumladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ses benzerliğiyle tanıdığımız Muhammed Nur Nahya gündemi asla kaçırmadan ürettiği içerikleriyle bizleri güldürmeyi başarıyor. Bugün yaptığı paylaşımı ise 22.00’da başlayacak olan Türkiye-Çekya maçına alternatif bir maç seslendirmesiydi.