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Maçı Bekleyen Arda Güler’in Babası Ümit Güler’den Tam Destek: “İnşallah Güzel Bir Maç Olacak!”

Maçı Bekleyen Arda Güler’in Babası Ümit Güler’den Tam Destek: “İnşallah Güzel Bir Maç Olacak!”

arda güler
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 19:56

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Saat 22.00’da başlayacak olan Türkiye-Çekya maçı için Hamburg adeta yıkılıyor. Başarılı oyuncumuz Arda Güler’in babası da destek için Hamburg’da yerini aldı. Mikrofon uzatılan Ümit Güler heyecanını dile getirdi.

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Sokrates Dergi’den Övünç Özdem’in mikrofonlarına konuşan Ümit Güler, "Heyecanlıyız. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. İnşallah güzel bir maç olacak. Ülke sevinecek.” dedi.

Sokrates Dergi’den Övünç Özdem’in mikrofonlarına konuşan Ümit Güler, "Heyecanlıyız. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. İnşallah güzel bir maç olacak. Ülke sevinecek.” dedi.

Ardından ise Arda'nın da keyfi yerinde. Onlar da bizim gibi heyecanlı..." sözlerini kullandı.

Ardından ise Arda'nın da keyfi yerinde. Onlar da bizim gibi heyecanlı..." sözlerini kullandı.

İşte o anlar 👇

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