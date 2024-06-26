Maçı Bekleyen Arda Güler’in Babası Ümit Güler’den Tam Destek: “İnşallah Güzel Bir Maç Olacak!”

Saat 22.00’da başlayacak olan Türkiye-Çekya maçı için Hamburg adeta yıkılıyor. Başarılı oyuncumuz Arda Güler’in babası da destek için Hamburg’da yerini aldı. Mikrofon uzatılan Ümit Güler heyecanını dile getirdi.
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Sokrates Dergi’den Övünç Özdem’in mikrofonlarına konuşan Ümit Güler, "Heyecanlıyız. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. İnşallah güzel bir maç olacak. Ülke sevinecek.” dedi.
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Ardından ise Arda'nın da keyfi yerinde. Onlar da bizim gibi heyecanlı..." sözlerini kullandı.
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