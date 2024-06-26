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Türkiye-Çekya Maçına Desteğe Giden Taraftar Dört Büyük Takımın Olduğu Formasıyla Dikkat Çekti

Türkiye-Çekya Maçına Desteğe Giden Taraftar Dört Büyük Takımın Olduğu Formasıyla Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 19:18

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Euro 2024 kapsamında Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında gerçekleşecek olan maç için heyecan dorukta. Ülkemizi desteklemek için Hamburg’da bir araya gelen vatandaşlarımız arasından biri formasıyla dikkatlerin odağı oldu.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere önünde dört büyüğün olduğu formanın arkasında da ay ve yıldız yer alıyordu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere önünde dört büyüğün olduğu formanın arkasında da ay ve yıldız yer alıyordu.

Videoyu çeken kişinin formaya övgüleriyle birlikte sosyal medyadan da alkışlar geldi.

Videoyu çeken kişinin formaya övgüleriyle birlikte sosyal medyadan da alkışlar geldi.

İşte o anlar 👇

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