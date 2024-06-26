Portekiz Maçından Oldukça Farklı: A Milli Futbol Takımı'nın Çekya Karşısındaki Muhtemel 11'i Belli Oldu!

Milli Takım'ın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.

Yenilgi halinde Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekibimiz, grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

Milli Takım, grubu 2. sırada tamamlarsa Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.

Türkiye, en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.