Portekiz Maçından Oldukça Farklı: A Milli Futbol Takımı'nın Çekya Karşısındaki Muhtemel 11'i Belli Oldu!
Portekiz Maçından Oldukça Farklı: A Milli Futbol Takımı'nın Çekya Karşısındaki Muhtemel 11'i Belli Oldu!
EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, gruptaki son maçında adeta kendi kaderini kendi belirleyecek. Çek Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak Milliler, sahadan puanla ayrılması durumunda adını bir üst tura yazdırmayı başaracak.
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü sınavını bu akşam saat 22'de Çekya karşısında verecek.
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Milliler, karşılaşmadan bir puan alsa bile son 16 turuna yükselecek.
Mağlup olma durumunda ise gözler, Gürcistan - Portekiz mücadelesinde olacak.
Çek Cumhuriyeti maçının muhtemel 11'i 👇
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