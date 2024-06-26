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Portekiz Maçından Oldukça Farklı: A Milli Futbol Takımı'nın Çekya Karşısındaki Muhtemel 11'i Belli Oldu!

Portekiz Maçından Oldukça Farklı: A Milli Futbol Takımı'nın Çekya Karşısındaki Muhtemel 11'i Belli Oldu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 18:48

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, gruptaki son maçında adeta kendi kaderini kendi belirleyecek. Çek Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak Milliler, sahadan puanla ayrılması durumunda adını bir üst tura yazdırmayı başaracak.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü sınavını bu akşam saat 22'de Çekya karşısında verecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü sınavını bu akşam saat 22'de Çekya karşısında verecek.

Montella yönetimindeki takımımız, gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'le geçmiş ikinci maçında ise turnuvanın favorilerinden Portekiz'e 3-0 kaybetmişti.

Milliler, karşılaşmadan bir puan alsa bile son 16 turuna yükselecek.

Milliler, karşılaşmadan bir puan alsa bile son 16 turuna yükselecek.

Ay-yıldızlı ekibimiz, galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Gürcistan - Portekiz maçının sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

Mağlup olma durumunda ise gözler, Gürcistan - Portekiz mücadelesinde olacak.

Mağlup olma durumunda ise gözler, Gürcistan - Portekiz mücadelesinde olacak.

Milli Takım'ın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.

Yenilgi halinde Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekibimiz, grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

Milli Takım, grubu 2. sırada tamamlarsa Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.

Türkiye, en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

Çek Cumhuriyeti maçının muhtemel 11'i 👇

Çek Cumhuriyeti maçının muhtemel 11'i 👇

Mert, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, Salih, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Barış (TRT SPOR)

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