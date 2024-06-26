Montella'ya Taktik Verdi: Ahmetcan Kaplan'ın Milli Maçta Forma Giymesini İsteyen Ajax'tan İronik Paylaşım
Montella'ya Taktik Verdi: Ahmetcan Kaplan'ın Milli Maçta Forma Giymesini İsteyen Ajax'tan İronik Paylaşım
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz Portekiz maçında forma giyemeyen Ahmetcan Kaplan'ın bu maçtaki konumu ise merak konusu.
Kaplan'ın takımı Ajax ise sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi!
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda Çekya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
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Vincenzo Montella, yıldız isimleri maçta oynatmadığı için eleştirildi.
Maçta süre bulamayan Ahmetcan Kaplan'a destek mesajı yayınlayan takımı Ajax ise son olarak TFF'yi etiketleyerek bir paylaşımda bulunmuştu.
Ajax, Çekya maçı öncesinde de genç yıldız Ahmetcan Kaplan'a ve Milli Takım'a şans paylaşımında bulundu.
Ajax'ın şans paylaşımı, kullanıcılar tarafından hep aynı şekilde yorumlandı;
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