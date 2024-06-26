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Montella'ya Taktik Verdi: Ahmetcan Kaplan'ın Milli Maçta Forma Giymesini İsteyen Ajax'tan İronik Paylaşım

Montella'ya Taktik Verdi: Ahmetcan Kaplan'ın Milli Maçta Forma Giymesini İsteyen Ajax'tan İronik Paylaşım

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.06.2024 - 14:59

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz Portekiz maçında forma giyemeyen Ahmetcan Kaplan'ın bu maçtaki konumu ise merak konusu.

Kaplan'ın takımı Ajax ise sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi!

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda Çekya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda Çekya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İkinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilen takımımız son 16 şansı da son maçına bırakmış oldu. Portekiz maçının ardından teknik direktör Vincenzo Montella'ya eleştiriler yükseldi.

Vincenzo Montella, yıldız isimleri maçta oynatmadığı için eleştirildi.

Vincenzo Montella, yıldız isimleri maçta oynatmadığı için eleştirildi.

İtalyan teknik adam, genç yıldızımız Arda Güler'in yerine Yunus Akgün'ü tercih etmesiyle, ayrıca Ahmetcan Kaplan'a şans vermemesiyle eleştirilerin odağındaydı.

Maçta süre bulamayan Ahmetcan Kaplan'a destek mesajı yayınlayan takımı Ajax ise son olarak TFF'yi etiketleyerek bir paylaşımda bulunmuştu.

Maçta süre bulamayan Ahmetcan Kaplan'a destek mesajı yayınlayan takımı Ajax ise son olarak TFF'yi etiketleyerek bir paylaşımda bulunmuştu.

Detaylardan buradan bahsetmiştik;

Ajax, Çekya maçı öncesinde de genç yıldız Ahmetcan Kaplan'a ve Milli Takım'a şans paylaşımında bulundu.

Ajax, Çekya maçı öncesinde de genç yıldız Ahmetcan Kaplan'a ve Milli Takım'a şans paylaşımında bulundu.
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Ajax'ın şans paylaşımı, kullanıcılar tarafından hep aynı şekilde yorumlandı;

Ajax'ın şans paylaşımı, kullanıcılar tarafından hep aynı şekilde yorumlandı;
twitter.com
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