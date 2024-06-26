Montella'ya Taktik Verdi: Ahmetcan Kaplan'ın Milli Maçta Forma Giymesini İsteyen Ajax'tan İronik Paylaşım

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz Portekiz maçında forma giyemeyen Ahmetcan Kaplan'ın bu maçtaki konumu ise merak konusu.

Kaplan'ın takımı Ajax ise sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi!