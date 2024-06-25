Yıllar Önce Fenerbahçe Sevilla'yı Elerse Bikini Giyeceğini Söyleyen Ahmet Çakar Olayın Perde Arkasını Anlattı!

2008 yılında ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya ekibi Sevilla ile eşleşmiş, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da bu mücadeleye dair 'Fenerbahçe, Sevilla'yı elesin bikini giyerim' demişti. Çakar, konuk olduğu 343 Digital'de bu açıklamasına dair konuştu.