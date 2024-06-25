Yıllar Önce Fenerbahçe Sevilla'yı Elerse Bikini Giyeceğini Söyleyen Ahmet Çakar Olayın Perde Arkasını Anlattı!
Yıllar Önce Fenerbahçe Sevilla'yı Elerse Bikini Giyeceğini Söyleyen Ahmet Çakar Olayın Perde Arkasını Anlattı!
2008 yılında ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya ekibi Sevilla ile eşleşmiş, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da bu mücadeleye dair 'Fenerbahçe, Sevilla'yı elesin bikini giyerim' demişti. Çakar, konuk olduğu 343 Digital'de bu açıklamasına dair konuştu.
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Beyaz Futbol programı ile ekranlarda yer alan Ahmet Çakar, yıllar sonra hafızlardan silinmeyen bikini açıklaması ile yeniden gündeme geldi.
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Youtube'daki 343 Digitale kanalında Röveşata programına konuk olan Çakar, "İlk defa açıklıyorum, 15 sene sonra" diyerek o gün yaşananları anlattı.
"Serdar Bali diyor ki Fenerbahçe, neyi alıyor kendimi Sarayburnu'ndan aşağı atarım. Trabzon kalesinden aşağı atarım. Herkes böyle konuşuyor. Sevilla o zamanlar çok büyük takımdı. O Sarayburnu'ndan aşağıya atlarım deyince ben de bikini giyer denize atlarım dedim. O bir espriydi. "
"Fenerbahçe Sevilla'yı eledi; hemen telefonu kapattım, zıbardım. O zamanlar FOX'ta yarışma sunuyordum, çekimdeyken güvenlik geldi, "Abi kamyon yanaştı, 3 tane kutu indirdi" dedi, "Ne var içinde?" dedim, binlerce bikini..."
Çakar'ın açıklaması 👇🏻
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