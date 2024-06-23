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Ajax'tan TFF'ye Tepki: Milli Takım'da Süre Bulamayan Ahmetcan Kaplan'ı Öne Çıkardılar

Ajax'tan TFF'ye Tepki: Milli Takım'da Süre Bulamayan Ahmetcan Kaplan'ı Öne Çıkardılar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.06.2024 - 11:55

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Karşılaşmada genç yıldızımız Ahmetcan Kaplan, forma giymedi.

Kaplan'ın takımı Ajax ise sosyal medya hesabından TFF'yi etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'le karşı karşıya geldi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'le karşı karşıya geldi.

Milli takımımız ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Takımımız son 16 şansı da son maça kalmış oldu.

Maçın ardından en çok eleştirilen isimlerden birisi de sahaya çıkardığı ilk 11 ile ay-yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Vincenzo Montella oldu.

Maçın ardından en çok eleştirilen isimlerden birisi de sahaya çıkardığı ilk 11 ile ay-yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Vincenzo Montella oldu.

İtalyan teknik adam, genç yıldızımız Arda Güler yerine Yunus Akgün'ü tercih etti. Ayrıca bir diğer genç sporcumuz Ahmetcan Kaplan da ilk 11'de yer alamadı.

Trabzonspor'da yetişen ve 2022'de Hollanda'nın Ajax takımına transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın ilk 11'de yer almaması, tepki çekti.

Trabzonspor'da yetişen ve 2022'de Hollanda'nın Ajax takımına transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın ilk 11'de yer almaması, tepki çekti.

Kimileri bu durumdan teknik direktörümüz Montella'yı sorumlu tutarken, Ahmetcan Kaplan'a destek mesajı yayınlayan Ajax'tan da bir tepki geldi.

Kimileri bu durumdan teknik direktörümüz Montella'yı sorumlu tutarken, Ahmetcan Kaplan'a destek mesajı yayınlayan Ajax'tan da bir tepki geldi.

Ajax, Ahmetcan Kaplan'a Gürcistan maçı öncesi destek mesajı yayınlamış, "iyi şanslar" dileyerek TFF'yi etiketlemişti.

Ajax, Ahmetcan Kaplan'a Gürcistan maçı öncesi destek mesajı yayınlamış, "iyi şanslar" dileyerek TFF'yi etiketlemişti.

Ajax'ın ünlem işareti kullanması da dikkatlerden kaçmazken Portekiz maçıyla birlikte yeni bir paylaşım daha geldi.

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Ajax, sosyal medya hesabından bu kez TFF'yi etiketleyerek "hodri meydan" paylaşımında bulundu.

Ajax, sosyal medya hesabından bu kez TFF'yi etiketleyerek "hodri meydan" paylaşımında bulundu.
twitter.com

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