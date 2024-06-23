Ajax'tan TFF'ye Tepki: Milli Takım'da Süre Bulamayan Ahmetcan Kaplan'ı Öne Çıkardılar
Ajax'tan TFF'ye Tepki: Milli Takım'da Süre Bulamayan Ahmetcan Kaplan'ı Öne Çıkardılar
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Karşılaşmada genç yıldızımız Ahmetcan Kaplan, forma giymedi.
Kaplan'ın takımı Ajax ise sosyal medya hesabından TFF'yi etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'le karşı karşıya geldi.
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Maçın ardından en çok eleştirilen isimlerden birisi de sahaya çıkardığı ilk 11 ile ay-yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Vincenzo Montella oldu.
Trabzonspor'da yetişen ve 2022'de Hollanda'nın Ajax takımına transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın ilk 11'de yer almaması, tepki çekti.
Kimileri bu durumdan teknik direktörümüz Montella'yı sorumlu tutarken, Ahmetcan Kaplan'a destek mesajı yayınlayan Ajax'tan da bir tepki geldi.
Ajax, Ahmetcan Kaplan'a Gürcistan maçı öncesi destek mesajı yayınlamış, "iyi şanslar" dileyerek TFF'yi etiketlemişti.
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Ajax, sosyal medya hesabından bu kez TFF'yi etiketleyerek "hodri meydan" paylaşımında bulundu.
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