Milli Takım'a Hamburg'da Büyük Destek: Türk Taraftarlar Çekya Maçının Atmosferine Girmeye Başladı
Milli Takım'a Hamburg'da Büyük Destek: Türk Taraftarlar Çekya Maçının Atmosferine Girmeye Başladı
A Milli Futbol Takımı'nın Çek Cumhuriyeti maçı öncesinde Türk taraftarlar, Hamburg'da maç atmosferine girmeye başladı. Sokaklar, kırmızı-beyaza büründü.
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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Mili Takım, gruptaki son maçında adını son 16'ya yazdırmak için bugün saat 22'de Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
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Ay-yıldız ekibimiz, rakibinden bir puan alması halinde turnuvada bir üst tura çıkacak.
Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde Türk taraftarlar, meydanda toplanarak stadyuma yürüdü.
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