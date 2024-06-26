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Milli Takım'a Hamburg'da Büyük Destek: Türk Taraftarlar Çekya Maçının Atmosferine Girmeye Başladı

Milli Takım'a Hamburg'da Büyük Destek: Türk Taraftarlar Çekya Maçının Atmosferine Girmeye Başladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 19:33

A Milli Futbol Takımı'nın Çek Cumhuriyeti maçı öncesinde Türk taraftarlar, Hamburg'da maç atmosferine girmeye başladı. Sokaklar, kırmızı-beyaza büründü.

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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Mili Takım, gruptaki son maçında adını son 16'ya yazdırmak için bugün saat 22'de Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Mili Takım, gruptaki son maçında adını son 16'ya yazdırmak için bugün saat 22'de Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Ay-yıldız ekibimiz, rakibinden bir puan alması halinde turnuvada bir üst tura çıkacak.

Ay-yıldız ekibimiz, rakibinden bir puan alması halinde turnuvada bir üst tura çıkacak.

Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde Türk taraftarlar, meydanda toplanarak stadyuma yürüdü.

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