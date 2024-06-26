“Dünyada Cenneti Yaşamak Böyle Bir Şey mi?” Babasıyla Kavuşan Kızların Heyecanlı Anları

Babaları seyahatten gelirken havaalanında dört gözle bekleyen kızlar, babalarını görür görmez yaşadıkları sevinçle hepimizi pamuk gibi yumuşacık yaptı. Özellikle küçük tatlı kız heyecanını adeta bizlere de yaşattı.
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Babalarını camın ardında beklerken tatlı küçük kız “Baba” diyerek etrafta koşturmaya başladı.
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Kısa süre sonra kavuşan baba ve kızları o anlarıyla hepimizi derinden etkiledi.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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