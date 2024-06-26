Görüş Bildir
Haberler
Video
“Dünyada Cenneti Yaşamak Böyle Bir Şey mi?” Babasıyla Kavuşan Kızların Heyecanlı Anları

“Dünyada Cenneti Yaşamak Böyle Bir Şey mi?” Babasıyla Kavuşan Kızların Heyecanlı Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 22:47

İçerik Devam Ediyor

Babaları seyahatten gelirken havaalanında dört gözle bekleyen kızlar, babalarını görür görmez yaşadıkları sevinçle hepimizi pamuk gibi yumuşacık yaptı. Özellikle küçük tatlı kız heyecanını adeta bizlere de yaşattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Babalarını camın ardında beklerken tatlı küçük kız “Baba” diyerek etrafta koşturmaya başladı.

Babalarını camın ardında beklerken tatlı küçük kız “Baba” diyerek etrafta koşturmaya başladı.

Kısa süre sonra kavuşan baba ve kızları o anlarıyla hepimizi derinden etkiledi.

Kısa süre sonra kavuşan baba ve kızları o anlarıyla hepimizi derinden etkiledi.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın