Dubai'de Bir İşletmenin Başlattığı ''Krem Püskürtme Personeli'' Uygulaması Görenleri Hayrete Düşürdü!

Yazın mevsiminin kavurucu sıcakları gerçek yüzünü göstermeye başladı. Güneş kremi kullanmak, cilt sağlığını koruyabilmek ve UV ışınlarının zararlı etkilerini önlemek için oldukça önem taşıyor.
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Dubai'de bulunan bir işletme ise 'güneş kremi kullanımını' bir üst seviyeye çıkarttı. Güneş kremi püskürtecek personel çalıştırmaya başlayan işletme sosyal medyada olumsuz yorumların hedefi haline geldi.
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İhtişamlı mimarisinden de anlaşılacağı üzere Dubai, lüks yaşam tarzının merkezi konumlarından biri olarak biliniyor.
İşte o video;
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