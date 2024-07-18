Dolar Borcu Olanlar Dikkat: Yargıtay, Borcun Türk Lirasıyla Ödenmesine Karar Verdi

Yargıtay’dan Döviz borçlarıyla ilgili dikkat çeken bir karar çıktı. Türkiye Gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, Döviz borçları için açılan davalarda icra takibi tarihindeki kur üzerinden hesaplama yapılacak, borç Türk Lirasıyla ödenecek.