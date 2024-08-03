Dolandırıcılar Pes Etmiyor: Yemek Siparişi Verenler Yeni Yönteme Dikkat!

Her geçen gün dolandırıcılar bir başka yöntemle karşımıza çıkıyor. Zaman zaman boşluğumuza geldiğinde maalesef ki dediklerine inanabiliyoruz. Özellikle son zamanlarda telefonlara sms gönderebilmeleri epey kafa kurcalıyor. Şimdiyse dikkat edilmesi gereken yeni bir yöntemi bir içerik üreticisi anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.