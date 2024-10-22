Görüş Bildir
Haberler
Video
Doğu Perinçek, Bahçeli'nin 'Öcalan' Hamlesini 4 Yıl Önce Tahmin Etmiş: "Silahları Bırakın Dedirtecekler"

Doğu Perinçek, Bahçeli'nin 'Öcalan' Hamlesini 4 Yıl Önce Tahmin Etmiş: "Silahları Bırakın Dedirtecekler"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.10.2024 - 17:23

İçerik Devam Ediyor

Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a çağrısı sonrası 4 yıl önce bir kanalda konuşma yapan Doğu Perinçek'in ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Perinçek programda 'Türk devleti kısa zaman sonra Abdullah Öcalan'ı çıkartacak 'Silahları bırakın, biz yanlış yaptık' dedirtecek. Televizyonlara falan çıkartacak.' ifadelerini kullanmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun." ifadeleri sonrası benzer bir senaryoyu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 4 yıl önce katıldığı bir televizyon programında anlattığı ortaya çıktı.

Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun." ifadeleri sonrası benzer bir senaryoyu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 4 yıl önce katıldığı bir televizyon programında anlattığı ortaya çıktı.

2020 yılında Habertürk ekranlarında konuşan Perinçek, "Türk devleti kısa zaman sonra Abdullah Öcalan'ı çıkartacak 'Silahları bırakın, biz yanlış yaptık' dedirtecek. Televizyonlara falan çıkartacak." ifadelerini kullanmıştı.

2020 yılında Habertürk ekranlarında konuşan Perinçek, "Türk devleti kısa zaman sonra Abdullah Öcalan'ı çıkartacak 'Silahları bırakın, biz yanlış yaptık' dedirtecek. Televizyonlara falan çıkartacak." ifadelerini kullanmıştı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

Devlet Bahçeli'nin konuşması sonrası durumu değerlendiren Perinçek, "Hangi devlet adına bu konuşma yapılmaktadır? Amerika ve İsrail planlarına ve kararlarına göre mi yapılmaktadır. Bu konuşma PKK'ya cüret kazandırıyor, PKK'yı yasallaştırıyor, PKK'nın önüne tarihi fırsatlar arz ediyor." dedi.

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın