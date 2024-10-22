Doğu Perinçek, Bahçeli'nin 'Öcalan' Hamlesini 4 Yıl Önce Tahmin Etmiş: "Silahları Bırakın Dedirtecekler"

Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a çağrısı sonrası 4 yıl önce bir kanalda konuşma yapan Doğu Perinçek'in ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Perinçek programda 'Türk devleti kısa zaman sonra Abdullah Öcalan'ı çıkartacak 'Silahları bırakın, biz yanlış yaptık' dedirtecek. Televizyonlara falan çıkartacak.' ifadelerini kullanmıştı.
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Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun." ifadeleri sonrası benzer bir senaryoyu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 4 yıl önce katıldığı bir televizyon programında anlattığı ortaya çıktı.
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2020 yılında Habertürk ekranlarında konuşan Perinçek, "Türk devleti kısa zaman sonra Abdullah Öcalan'ı çıkartacak 'Silahları bırakın, biz yanlış yaptık' dedirtecek. Televizyonlara falan çıkartacak." ifadelerini kullanmıştı.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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