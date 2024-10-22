Doğu Perinçek, Bahçeli'nin 'Öcalan' Hamlesini 4 Yıl Önce Tahmin Etmiş: "Silahları Bırakın Dedirtecekler"

Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a çağrısı sonrası 4 yıl önce bir kanalda konuşma yapan Doğu Perinçek'in ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Perinçek programda 'Türk devleti kısa zaman sonra Abdullah Öcalan'ı çıkartacak 'Silahları bırakın, biz yanlış yaptık' dedirtecek. Televizyonlara falan çıkartacak.' ifadelerini kullanmıştı.