Dizisine Erken Final Kararı Gelmişti: Meltem Akçöl'ün Beşiktaşlı Genç Futbolcuyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
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NOW'un erken final kararı verdiği Sevdam Karadeniz'de Zeyşan'a hayat veren Meltem Akçöl, dizisinin veda haftasında bu kez özel hayatıyla magazin gündeminin tam ortasına yerleşti. Genç oyuncunun Beşiktaş forması giyen genç bir futbolcuyla aşk yaşadığı iddia edildi, sosyal medyada paylaşılan karelerdeki iki küçük ayrıntı da iddiaları bir anda alevlendirdi. İki taraftan henüz bir açıklama gelmezken takipçiler yorumları çoktan sıralamaya başladı.
Meltem Akçöl, Duy Beni'deki Hazal'dan Sevdam Karadeniz'in Zeyşan'ına uzanan kariyeriyle genç kuşağın sevilen yüzlerinden biri.
Meltem Akçöl ile Semih Kılıçsoy'un aynı hırkası ve bileklikteki S harfi aşk iddiasını alevlendirdi.
Gossippasta hesabına gelen ve henüz doğrulanmayan takipçi mesajı:
Semih Kılıçsoy, Cagliari'deki kiralık döneminin ardından bu sezon yeniden Beşiktaş forması giyiyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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