article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Dizisine Erken Final Kararı Gelmişti: Meltem Akçöl'ün Beşiktaşlı Genç Futbolcuyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

Dizisine Erken Final Kararı Gelmişti: Meltem Akçöl'ün Beşiktaşlı Genç Futbolcuyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

Magazin Beşiktaş
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 14:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

NOW'un erken final kararı verdiği Sevdam Karadeniz'de Zeyşan'a hayat veren Meltem Akçöl, dizisinin veda haftasında bu kez özel hayatıyla magazin gündeminin tam ortasına yerleşti. Genç oyuncunun Beşiktaş forması giyen genç bir futbolcuyla aşk yaşadığı iddia edildi, sosyal medyada paylaşılan karelerdeki iki küçük ayrıntı da iddiaları bir anda alevlendirdi. İki taraftan henüz bir açıklama gelmezken takipçiler yorumları çoktan sıralamaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meltem Akçöl, Duy Beni'deki Hazal'dan Sevdam Karadeniz'in Zeyşan'ına uzanan kariyeriyle genç kuşağın sevilen yüzlerinden biri.

Meltem Akçöl, Duy Beni'deki Hazal'dan Sevdam Karadeniz'in Zeyşan'ına uzanan kariyeriyle genç kuşağın sevilen yüzlerinden biri.

2001 doğumlu Meltem Akçöl, oyunculuğa Kırık Hayatlar ile adım attı ve asıl çıkışını Duy Beni'de canlandırdığı Hazal karakteriyle yakaladı. Ardından Gülcemal'de İpek, Kara Ağaç Destanı'nda Sultan olarak ekrana gelen genç oyuncu, sinemada da Karantina filmindeki Zeynep rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Bu sezon NOW'un Trabzon'da çekilen dizisi Sevdam Karadeniz'de Erdem Adilce ile başrolü paylaşan Akçöl, düşük reytingler nedeniyle alınan erken final kararının ardından ekip olarak final bölümünü bile çekemediklerini söyleyip sitem etmişti. Yayın akışına göre dizinin bu akşam 4. bölümüyle veda etmesi beklenirken genç oyuncunun adı bu kez bambaşka bir başlıkla, aşk iddiasıyla konuşulmaya başladı.

Meltem Akçöl ile Semih Kılıçsoy'un aynı hırkası ve bileklikteki S harfi aşk iddiasını alevlendirdi.

Meltem Akçöl ile Semih Kılıçsoy'un aynı hırkası ve bileklikteki S harfi aşk iddiasını alevlendirdi.

Akçöl'ün kalbini çalan ismin Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy olduğu öne sürüldü. Magazin sayfası Gossippasta'nın paylaşımına göre ilk dikkat çeken ayrıntı, genç oyuncunun aynada çektiği pozda giydiği, üzerinde kırmızı kalp ve 'A' harfi bulunan siyah hırka oldu; Kılıçsoy'un da aynı hırkayla fotoğraf paylaştığı fark edildi.

İddiaları güçlendiren ikinci detay ise Akçöl'ün bilekliğinden çıktı. Bileklikteki 'S' harfinin Semih Kılıçsoy'un adının baş harfiyle örtüşmesi, takipçilerin yorumlarını kısa sürede bu ilişkiye taşıdı.

Gossippasta hesabına gelen ve henüz doğrulanmayan takipçi mesajı:

Gossippasta hesabına gelen ve henüz doğrulanmayan takipçi mesajı:

Semih Kılıçsoy, Cagliari'deki kiralık döneminin ardından bu sezon yeniden Beşiktaş forması giyiyor.

Semih Kılıçsoy, Cagliari'deki kiralık döneminin ardından bu sezon yeniden Beşiktaş forması giyiyor.

Mesajda geçen İtalya detayı, genç futbolcunun geçen sezonunu da hatırlattı. 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy, Beşiktaş altyapısından yetişti ve 2023-24 sezonunda üst üste dört lig maçında gol atan en genç oyuncu olarak Türk futbol tarihine geçti. 2025-26 sezonunu kiralık olarak İtalya'nın Cagliari takımında geçiren forvet, İtalyan kulübünün bonservisini almamasıyla 30 Haziran 2026'da Beşiktaş'a döndü.

Ne Meltem Akçöl ne de Semih Kılıçsoy iddialara dair bir açıklama yaptı, sosyal medya kullanıcıları ise ikiliyi şimdiden birbirine yakıştırdı. 'Meltem Akçöl'ün sevgilisi kim?' sorusunun kesin cevabı ise ikiliden gelecek bir açıklamaya ya da ilk ortak paylaşıma kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın