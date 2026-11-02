Dizisine Erken Final Kararı Gelmişti: Meltem Akçöl'ün Beşiktaşlı Genç Futbolcuyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

Mesajda geçen İtalya detayı, genç futbolcunun geçen sezonunu da hatırlattı. 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy, Beşiktaş altyapısından yetişti ve 2023-24 sezonunda üst üste dört lig maçında gol atan en genç oyuncu olarak Türk futbol tarihine geçti. 2025-26 sezonunu kiralık olarak İtalya'nın Cagliari takımında geçiren forvet, İtalyan kulübünün bonservisini almamasıyla 30 Haziran 2026'da Beşiktaş'a döndü.

Ne Meltem Akçöl ne de Semih Kılıçsoy iddialara dair bir açıklama yaptı, sosyal medya kullanıcıları ise ikiliyi şimdiden birbirine yakıştırdı. 'Meltem Akçöl'ün sevgilisi kim?' sorusunun kesin cevabı ise ikiliden gelecek bir açıklamaya ya da ilk ortak paylaşıma kaldı.