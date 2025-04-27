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Diyetisyen Hatice Nur Ege'nin Kafa Karıştıran Tavuk Yorumu: "Erkekler Tavuk Yediği İçin Kadınlığa Dönüyor"

Diyetisyen Hatice Nur Ege'nin Kafa Karıştıran Tavuk Yorumu: "Erkekler Tavuk Yediği İçin Kadınlığa Dönüyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.04.2025 - 14:31

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Diyetisyen Hatice Nur Ege açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor bildiğiniz üzere. Kendisi şimdi de son dönemde 'erkeklerin dişil enerjisi arttı' söylemleriyle ilgili bir açıklamada bulundu. Tavukların üreti sürecinde çeşitli hilelerin yapıldığı uzun süredir konuşulan bir konu. Hatice Nur Ege de bu konuya değindi ve tavukların hormonal dengeyi bozduğunu söyledi. 'Erkekler, kadınlığa dönüyor.” diyen Ege, tavuk yemeyi bırakırlarsa düzeleceklerini söyledi.

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Hatice Nur Ege, kendi köyündeki tavuklardan örnek vererek tavuktaki hileyi de anlattı.

Hatice Nur Ege, kendi köyündeki tavuklardan örnek vererek tavuktaki hileyi de anlattı.

Köydeki tavukların az yumurtladığını, etlerinin kahverengi olduğunu ve yavaş büyüdüğünü söyledi. Marketlerden aldığımız beyaz, etli tavukların hormonlu olduğunu belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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