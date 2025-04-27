Diyetisyen Hatice Nur Ege'nin Kafa Karıştıran Tavuk Yorumu: "Erkekler Tavuk Yediği İçin Kadınlığa Dönüyor"

Diyetisyen Hatice Nur Ege açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor bildiğiniz üzere. Kendisi şimdi de son dönemde 'erkeklerin dişil enerjisi arttı' söylemleriyle ilgili bir açıklamada bulundu. Tavukların üreti sürecinde çeşitli hilelerin yapıldığı uzun süredir konuşulan bir konu. Hatice Nur Ege de bu konuya değindi ve tavukların hormonal dengeyi bozduğunu söyledi. 'Erkekler, kadınlığa dönüyor.” diyen Ege, tavuk yemeyi bırakırlarsa düzeleceklerini söyledi.