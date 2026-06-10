Direkt Uçuşun Bile Olmadığı Avrupa'nın Gizli Kalmış En Güzel Adası
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Avrupa, dünyada turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgelerin başında geliyor. Fransa, İtalya, Hollanda ve İspanya da en popüler ülkeler arasında. Tarihi ve sanatsal bir gezi yapmak isteyenlerin tercihi Fransa olurken denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler İspanya'ya yöneliyor.
İspanya'nın dünyaca meşhur sahilleri, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.
Fakat herkesin gözünden kaçan, Avrupa'nın gizli kalmış bir cenneti var!
Kaynak: CNN Travel
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İspanya'nın cenneti, Kanarya Adaları olarak biliniyor.
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El Hierro, modern turizmin büyük ölçüde teğet geçtiği, doğanın hâlâ başrolde olduğu bir nokta.
Dik yamaçlar arasında uzanan yeşil alanlar, Atlantik'in derin mavisiyle birleşiyor.
El Hierro, modern dünyada giderek zor bulunan bir deneyim sunuyor: Sessizlik!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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