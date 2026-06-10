Direkt Uçuşun Bile Olmadığı Avrupa'nın Gizli Kalmış En Güzel Adası

Avrupa, dünyada turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgelerin başında geliyor. Fransa, İtalya, Hollanda ve İspanya da en popüler ülkeler arasında. Tarihi ve sanatsal bir gezi yapmak isteyenlerin tercihi Fransa olurken denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler İspanya'ya yöneliyor.

İspanya'nın dünyaca meşhur sahilleri, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Fakat herkesin gözünden kaçan, Avrupa'nın gizli kalmış bir cenneti var!

Kaynak: CNN Travel