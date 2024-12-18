Direksiyon Başında İlham Veren Kadın Taksi Şoförü Elif Akdağ: "İsterseniz Siz de Yapabilirsiniz"

Kadıköy’de yaşayan Elif Akdağ, iki aydır taksi şoförlüğü yaparak hem geçimini sağlıyor hem de kadınlara ilham oluyor. Mesleğe servis şoförlüğüyle adım atan Akdağ, aldığı olumlu tepkiler sayesinde işini severek yaptığını belirtiyor. Taksi şoförlüğüne başlama hikayesini paylaşan Akdağ, 'Neden olmasın?' mottosuyla yola çıktığını ve sosyal medyada kadınların da bu mesleği yapabileceğini göstermek istediğini ifade etti.