Direksiyon Başında İlham Veren Kadın Taksi Şoförü Elif Akdağ: "İsterseniz Siz de Yapabilirsiniz"

Kaynak: https://www.iha.com.tr/istanbul-haber...
Kadıköy’de yaşayan Elif Akdağ, iki aydır taksi şoförlüğü yaparak hem geçimini sağlıyor hem de kadınlara ilham oluyor. Mesleğe servis şoförlüğüyle adım atan Akdağ, aldığı olumlu tepkiler sayesinde işini severek yaptığını belirtiyor. Taksi şoförlüğüne başlama hikayesini paylaşan Akdağ, 'Neden olmasın?' mottosuyla yola çıktığını ve sosyal medyada kadınların da bu mesleği yapabileceğini göstermek istediğini ifade etti.
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Akdağ, "Benim şu anda sloganım 'Neden olmasın?' 4 yaşındaki oğlumu bırakıp bu işi yapmaya başladım. Kadınlarımıza diyorum ki; neden olmasın? Siz de isterseniz bu işi yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi başarabilirsiniz, yeter ki kendinize inanın ve güvenin" diye konuştu.
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Taksicilik yapan başka kadınları da tanımak istediğini belirten Elif Akdağ, kadınların hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.
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