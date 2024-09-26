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Dilan Polat Tahliye Olmasının Ardından İlk Kez Evine Girdiği Anları Paylaştı

Dilan Polat Tahliye Olmasının Ardından İlk Kez Evine Girdiği Anları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 17:52

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Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlarından bir süre hapis yatan Dilan ve Engin Polat çifti tahliye oldu ve bir süredir evlerindeler bildiğiniz üzere. Hatta Dilan Polat hiç vakit kaybetmeden sosyal medya paylaşımlarına da başladı ve takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı.

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Dilan Polat, bir takipçisinin "Eve geldiğinde ilk ne yaptın?" sorusunu bir video ile yanıtladı.

Dilan Polat, bir takipçisinin "Eve geldiğinde ilk ne yaptın?" sorusunu bir video ile yanıtladı.

Kendi kullandığı arabadan inen Dilan Polat'ın yürümekte zorlandığı görüldü.

Kendi kullandığı arabadan inen Dilan Polat'ın yürümekte zorlandığı görüldü.

İşte o anlar;

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