Dilan Polat Tahliye Olmasının Ardından İlk Kez Evine Girdiği Anları Paylaştı

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlarından bir süre hapis yatan Dilan ve Engin Polat çifti tahliye oldu ve bir süredir evlerindeler bildiğiniz üzere. Hatta Dilan Polat hiç vakit kaybetmeden sosyal medya paylaşımlarına da başladı ve takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı.