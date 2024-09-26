Dilan Polat Tahliye Olmasının Ardından İlk Kez Evine Girdiği Anları Paylaştı

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlarından bir süre hapis yatan Dilan ve Engin Polat çifti tahliye oldu ve bir süredir evlerindeler bildiğiniz üzere. Hatta Dilan Polat hiç vakit kaybetmeden sosyal medya paylaşımlarına da başladı ve takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan Polat, bir takipçisinin "Eve geldiğinde ilk ne yaptın?" sorusunu bir video ile yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendi kullandığı arabadan inen Dilan Polat'ın yürümekte zorlandığı görüldü.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın