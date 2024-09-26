Bu Sefer de Almanya'daki Benzin Fiyatları Üzerine Konuşan Bir Gurbetçiye Almanya'dan Cevap Geldi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAWNHn...
Erhan Aksoy isimli bir sosyal medya kullanıcısı son dönemde, sokak röportajlarında Almanya ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdiği videolar çekiyor. Kendisi daha önce 1 adet domatesin 30 Euro olduğunu söyleyen bir teyzeye ve 4 pizzanın 200 Euro olduğunu iddia eden bir adama fiyatları yerlerinde göstererek cevap vermişti. Sıra bu sefer de benzine geldi.
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Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Almanya'da benzin fiyatları en fazla 2 Euro diyenlere itiraz etmiş, "Saçma sapan konuşmayın" demişti.
Erhan Aksoy, önceki videolarındaki gibi benzinlikleri gezerek Almanya'daki benzin fiyatlarını gösterdi.
İşte o video;
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