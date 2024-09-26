Bu Sefer de Almanya'daki Benzin Fiyatları Üzerine Konuşan Bir Gurbetçiye Almanya'dan Cevap Geldi

Erhan Aksoy isimli bir sosyal medya kullanıcısı son dönemde, sokak röportajlarında Almanya ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdiği videolar çekiyor. Kendisi daha önce 1 adet domatesin 30 Euro olduğunu söyleyen bir teyzeye ve 4 pizzanın 200 Euro olduğunu iddia eden bir adama fiyatları yerlerinde göstererek cevap vermişti. Sıra bu sefer de benzine geldi.