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Bu Sefer de Almanya'daki Benzin Fiyatları Üzerine Konuşan Bir Gurbetçiye Almanya'dan Cevap Geldi

Bu Sefer de Almanya'daki Benzin Fiyatları Üzerine Konuşan Bir Gurbetçiye Almanya'dan Cevap Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 15:12 Son Güncelleme: 26.09.2024 - 15:23

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Erhan Aksoy isimli bir sosyal medya kullanıcısı son dönemde, sokak röportajlarında Almanya ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdiği videolar çekiyor. Kendisi daha önce 1 adet domatesin 30 Euro olduğunu söyleyen bir teyzeye ve 4 pizzanın 200 Euro olduğunu iddia eden bir adama fiyatları yerlerinde göstererek cevap vermişti. Sıra bu sefer de benzine geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAWNHn...

İzlemeyenler için domatese gelen cevabı buraya bırakalım;

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Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Almanya'da benzin fiyatları en fazla 2 Euro diyenlere itiraz etmiş, "Saçma sapan konuşmayın" demişti.

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Almanya'da benzin fiyatları en fazla 2 Euro diyenlere itiraz etmiş, "Saçma sapan konuşmayın" demişti.

Erhan Aksoy, önceki videolarındaki gibi benzinlikleri gezerek Almanya'daki benzin fiyatlarını gösterdi.

Erhan Aksoy, önceki videolarındaki gibi benzinlikleri gezerek Almanya'daki benzin fiyatlarını gösterdi.

İşte o video;

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