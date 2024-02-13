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Dil Pratiği İçin Kullandığı Uygulama Üzerinden Tanıştığı Fransız Kadınla Evlenen Adam Viral Oldu

Dil Pratiği İçin Kullandığı Uygulama Üzerinden Tanıştığı Fransız Kadınla Evlenen Adam Viral Oldu

Fransa
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 18:21

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'@leamazlum' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan Mazlum, Fransız eşi Léa ile nasıl tanıştığını anlattı.

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Fransızca ve İngilizce öğrenmek için kullandığı bir programda dil pratiği yaparken Léa ile tanıştığını anlatan Mazlum, eşinin ailesini reddedip İstanbul'da kendisi ile 1 yıl yaşadığını anlattı.

Fransızca ve İngilizce öğrenmek için kullandığı bir programda dil pratiği yaparken Léa ile tanıştığını anlatan Mazlum, eşinin ailesini reddedip İstanbul'da kendisi ile 1 yıl yaşadığını anlattı.

Aynı uygulamada Rusça ve Türkçe pratiğini yapan Lea, Mazlum'u çok yakışıklı bulduğunu ancak evlilik düşünmediğini, zaman içerisinde de evlendiklerini söyledi.

Aynı uygulamada Rusça ve Türkçe pratiğini yapan Lea, Mazlum'u çok yakışıklı bulduğunu ancak evlilik düşünmediğini, zaman içerisinde de evlendiklerini söyledi.

İşte viral olan o video: 👇

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O videoya gelen yorumlar: 👇
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niceyuzyillara1923

Evlenen kişilere yorum yapmanın manası yok.İçinde kötülük barındırmayan ilişkilere 'Mutluklar' deyip geçmesini öğrenmek zorundayız,bu kadar basit.Adam ortala... Devamını Gör