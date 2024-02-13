Dil Pratiği İçin Kullandığı Uygulama Üzerinden Tanıştığı Fransız Kadınla Evlenen Adam Viral Oldu

'@leamazlum' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan Mazlum, Fransız eşi Léa ile nasıl tanıştığını anlattı.
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Fransızca ve İngilizce öğrenmek için kullandığı bir programda dil pratiği yaparken Léa ile tanıştığını anlatan Mazlum, eşinin ailesini reddedip İstanbul'da kendisi ile 1 yıl yaşadığını anlattı.
Aynı uygulamada Rusça ve Türkçe pratiğini yapan Lea, Mazlum'u çok yakışıklı bulduğunu ancak evlilik düşünmediğini, zaman içerisinde de evlendiklerini söyledi.
İşte viral olan o video: 👇
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