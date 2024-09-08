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Devasa Gökdelen Saniyeler İçinde Toz Bulutu Oldu: 70 Katlı Binanın Yıkım Anı İzleyenleri Şaşkına Çevirdi

Devasa Gökdelen Saniyeler İçinde Toz Bulutu Oldu: 70 Katlı Binanın Yıkım Anı İzleyenleri Şaşkına Çevirdi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.09.2024 - 00:12

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Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde bir gökdelenin saniyeler için yok olma anı yer aldı. Yaklaşık 70 katlı olduğu düşününlen binanın taşıyıcı kolonlarına yerleştirilen patlayıcılar sayesinde kontrollü bir yıkım gerçekleştirildi. Binanın yıkımı sonrası etrafı toz bulutu kapladı. 

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Planlı yıkım yapılan bir gökdelenin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde yaklaşık 70 katlı binanın kolonlara yerleştirilen patlayıcılarla yıkıldığı görüldü.

Planlı yıkım yapılan bir gökdelenin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde yaklaşık 70 katlı binanın kolonlara yerleştirilen patlayıcılarla yıkıldığı görüldü.

Saniyeler içinde toz bulutuna karışan binayı izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşarken, o anlar çevredeki insanlar tarafından kayda alındı.

Saniyeler içinde toz bulutuna karışan binayı izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşarken, o anlar çevredeki insanlar tarafından kayda alındı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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tom lee jones

muhendislik matematigi denir koko sorolonedio.

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