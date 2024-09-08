Devasa Gökdelen Saniyeler İçinde Toz Bulutu Oldu: 70 Katlı Binanın Yıkım Anı İzleyenleri Şaşkına Çevirdi

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde bir gökdelenin saniyeler için yok olma anı yer aldı. Yaklaşık 70 katlı olduğu düşününlen binanın taşıyıcı kolonlarına yerleştirilen patlayıcılar sayesinde kontrollü bir yıkım gerçekleştirildi. Binanın yıkımı sonrası etrafı toz bulutu kapladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Planlı yıkım yapılan bir gökdelenin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde yaklaşık 70 katlı binanın kolonlara yerleştirilen patlayıcılarla yıkıldığı görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saniyeler içinde toz bulutuna karışan binayı izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşarken, o anlar çevredeki insanlar tarafından kayda alındı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
muhendislik matematigi denir koko sorolonedio.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.