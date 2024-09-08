Devasa Gökdelen Saniyeler İçinde Toz Bulutu Oldu: 70 Katlı Binanın Yıkım Anı İzleyenleri Şaşkına Çevirdi

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde bir gökdelenin saniyeler için yok olma anı yer aldı. Yaklaşık 70 katlı olduğu düşününlen binanın taşıyıcı kolonlarına yerleştirilen patlayıcılar sayesinde kontrollü bir yıkım gerçekleştirildi. Binanın yıkımı sonrası etrafı toz bulutu kapladı.