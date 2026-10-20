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Telli Baba Kimdir? Telli Baba Türbesi Nerede, Hikayesi Ne?

Telli Baba Kimdir? Telli Baba Türbesi Nerede, Hikayesi Ne?

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 09:33
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İstanbul'un en çok ziyaret edilen türbelerinden biri olan Telli Baba Türbesi yeniden merak edilenler arasına girdi. Sarıyer'de Boğaz kıyısında bulunan türbe, özellikle evlenmek ve dileğinin gerçekleşmesini isteyenlerin uğrak yeri olarak biliniyor. Peki Telli Baba kimdir, türbesi nerede? 

İşte Telli Baba hakkında anlatılan rivayetler.

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Telli Baba Türbesi, İstanbul Boğazı'nın Rumelikavağı Kıyısında

Telli Baba Türbesi, İstanbul Boğazı'nın Rumelikavağı Kıyısında

Kadiri tarikatı şeyhlerinden biri olarak anılan Telli Baba'nın türbesi, Sarıyer ilçesine bağlı Rumelikavağı'nda, Boğaz kıyısında yer alıyor. Sarıyer Belediyesi'nin yaşam rehberinde de yer verilen türbenin inşa tarihi ve burada yatan kişinin kimliği kesin olarak bilinmiyor. Telli Baba hakkında anlatılanlar, tarihi belgelerden çok halk inanışlarına ve rivayetlere dayanıyor.

Telli Baba Kimdir?

Telli Baba Kimdir?

Telli Baba, halk inanışında Kadiri tarikatına mensup bir veli olarak anılıyor. En yaygın rivayetlerden birine göre Telli Baba'nın asıl adı İmam Abdullah Efendi. Bu anlatıya göre Abdullah Efendi, Fatih Sultan Mehmet döneminde orduda tabur imamı olarak görev yaparken şehit düştü. 

Bazı kaynaklar ise türbede başka bir velinin yattığını öne sürüyor. Kaynaklar arasında farklılık bulunduğu için Telli Baba'nın kimliğiyle ilgili bilgiler kesin bir tarihi bilgi olarak değil, rivayet olarak aktarılıyor.

Telli Baba Adını Nereden Alıyor?

Telli Baba Adını Nereden Alıyor?

Telli Baba isminin kaynağına ilişkin de birden fazla rivayet bulunuyor. Bir rivayete göre Telli Baba, tarikat mensubu olduğu için sarığına bir parça tel takardı. Başka bir rivayette ise çevrede yaşayan genç kızların telli duvaklı gelin olmasına vesile olduğu anlatılıyor. Bu hikayeler, türbede günümüze kadar ulaşan tel geleneğiyle ilişkilendiriliyor. 

Ancak ismin nereden geldiğini kesin olarak ortaya koyan tarihi bir kayıt bulunmuyor.

Telli Baba Türbesindeki Tel Geleneği

Telli Baba Türbesindeki Tel Geleneği

Telli Baba Türbesi, özellikle evlenmek isteyenlerin ziyaret ettiği bir yer olarak biliniyor. Geleneğe göre evlenmek isteyen genç kızlar ya da onlar adına anneleri türbeyi ziyaret ederek tel adıyor. Halk inanışında, dileği gerçekleşen kişilerin evlilik hazırlıkları sırasında türbeye yeniden gelerek adaklarını yerine getirdiği anlatılıyor. Türbe yalnızca evlilik dileğinde bulunanlar tarafından değil, farklı dilekleri için dua etmek isteyenler tarafından da ziyaret ediliyor.

Boğaz'ın Dört Bekçisinden Biri

Halk arasındaki inanışa göre Telli Baba, İstanbul Boğazı'nın dört manevi bekçisinden biri kabul ediliyor. Bu inanışta diğer üç isim, Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi, Beykoz'daki Yuşa ve Beşiktaş'taki Yahya Efendi olarak sayılıyor. Özellikle denizcilik geleneğiyle ilişkilendirilen bu inanış, Boğaz çevresindeki türbelere atfedilen manevi anlamı yansıtıyor.

Telli Baba Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Telli Baba Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Telli Baba Türbesi, İstanbul'un Avrupa yakasında, Sarıyer'e bağlı Rumelikavağı'nda, Boğaz kıyısında bulunuyor. Türbeye özel araçla Boğaz sahil yolu üzerinden ulaşılabiliyor. 

Toplu taşıma kullanacaklar için Hacıosman Metro ile bağlantılı 25A numaralı Rumelikavağı otobüsü seçenekler arasında yer alıyor. Telli Baba durağında inerek türbeye ulaşmak mümkün. Sefer saatlerini yola çıkmadan önce İETT'nin resmi internet sitesinden kontrol etmekte fayda var.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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