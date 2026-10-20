Telli Baba Kimdir? Telli Baba Türbesi Nerede, Hikayesi Ne?
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İstanbul'un en çok ziyaret edilen türbelerinden biri olan Telli Baba Türbesi yeniden merak edilenler arasına girdi. Sarıyer'de Boğaz kıyısında bulunan türbe, özellikle evlenmek ve dileğinin gerçekleşmesini isteyenlerin uğrak yeri olarak biliniyor. Peki Telli Baba kimdir, türbesi nerede?
İşte Telli Baba hakkında anlatılan rivayetler.
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Telli Baba Türbesi, İstanbul Boğazı'nın Rumelikavağı Kıyısında
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Telli Baba Kimdir?
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Telli Baba Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?
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