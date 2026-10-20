Telli Baba Kimdir? Telli Baba Türbesi Nerede, Hikayesi Ne?

Telli Baba, halk inanışında Kadiri tarikatına mensup bir veli olarak anılıyor. En yaygın rivayetlerden birine göre Telli Baba'nın asıl adı İmam Abdullah Efendi. Bu anlatıya göre Abdullah Efendi, Fatih Sultan Mehmet döneminde orduda tabur imamı olarak görev yaparken şehit düştü.

Bazı kaynaklar ise türbede başka bir velinin yattığını öne sürüyor. Kaynaklar arasında farklılık bulunduğu için Telli Baba'nın kimliğiyle ilgili bilgiler kesin bir tarihi bilgi olarak değil, rivayet olarak aktarılıyor.