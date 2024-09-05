Demirci Yevmiyelerinin 3 Bin Lira Oluşunu Kutladı: Yaptığı Edit İzleyenleri Kahkahaya Boğdu

İnşaat işçisi genç, demirci yevmiyelerinin 3 bin lira oluşunu yaptığı eğlenceli editle kutladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları gencin enerjisine hayran kaldı.
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Yaptıkları zorlu işlerle aldıkları maaşı sonuna kadar hak eden inşaat işçilerinden biri, demirci yevmiyelerinin 3 bin lira oluşunu yaptığı editle kutladı.
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Şarkıcıların kliplerini aratmayacak şekilde pozlar veren inşaat işçisinin o anları izleyen sosyal medya kullanıcıları kahkahaya boğuldu.
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