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Çiftlerin Su Şişelerini Delerek Çektiği Akım Videosuna İki İtfaiye Eri İtfaiye Hortumuyla Dahil Oldu

Çiftlerin Su Şişelerini Delerek Çektiği Akım Videosuna İki İtfaiye Eri İtfaiye Hortumuyla Dahil Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 09:45

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Her dönem farklı bir video internette furya haline geliyor bildiğiniz üzere. Son dönemin modası da çiftlerin su şişesini delerek çektiği videolar oldu. Elinde, deldiği su şişesyile sevgilisinin omuzlarına çıkan kadınlar, sevgilisinin kendi etrafında dönmeye başlamasıya su şişesindeki suyu sıkıyor ve ortaya hoş bir görüntü çıkıyor.

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İki itfaiye eri de bu akıma dahil olmak istedi.

İki itfaiye eri de bu akıma dahil olmak istedi.

Fakat şişe yerine itfaiye hortumu kullanılınca akım yeni bir boyut kazandı.

Fakat şişe yerine itfaiye hortumu kullanılınca akım yeni bir boyut kazandı.

İşte o video;

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