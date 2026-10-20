Görüntüler Türkiye'den: 500 Mezar Yan Yana Kazıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da, kış aylarında hava sıcaklıklarının sıfırın altında 25-30 derecelere, zaman zaman ise daha düşük seviyelere inmesi toprağın sertleşmesine neden oluyor. Bu nedenle mezar kazma işlemlerinin zorlaştığı kış ayları öncesinde ekipler, sonbaharda hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Asri Mezarlık ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalarda iş makinelerinin yanı sıra kazma, kürek ve kompresörler de kullanılıyor.

Kış gelmeden önce kazılan mezarlar sayesinde soğuk ve karlı havalarda defin işlemleri aksamıyor. Bu uygulama, uzun bir süredir devam ediyor.