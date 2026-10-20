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Görüntüler Türkiye'den: 500 Mezar Yan Yana Kazıldı

Görüntüler Türkiye'den: 500 Mezar Yan Yana Kazıldı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 14:49
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Hava sıcaklığının eksi 40 derecelere kadar düştüğü Erzurum'da, toplu mezar kazma işlemleri yapıldı. Kışın toprağın donması nedeniyle defin işlemlerinin aksamaması için mezar kazma çalışmaları sonbaharda yoğunlaştırıldı. Erzurum'da bulunan Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında iş makineleri ve kompresörlerle sürdürülen hummalı çalışmayla, kış bastırmadan önce 500 mezarın hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Toplu mezarların görüntüsü ise hayatın acı gerçeğini bir kez de yüzümüze vuruyor.

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Erzurum'da kış gelmeden toplu mezarlar kazıldı

Erzurum'da kış gelmeden toplu mezarlar kazıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da, kış aylarında hava sıcaklıklarının sıfırın altında 25-30 derecelere, zaman zaman ise daha düşük seviyelere inmesi toprağın sertleşmesine neden oluyor. Bu nedenle mezar kazma işlemlerinin zorlaştığı kış ayları öncesinde ekipler, sonbaharda hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Asri Mezarlık ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalarda iş makinelerinin yanı sıra kazma, kürek ve kompresörler de kullanılıyor.

Kış gelmeden önce kazılan mezarlar sayesinde soğuk ve karlı havalarda defin işlemleri aksamıyor. Bu uygulama, uzun bir süredir devam ediyor.

"Toplam 500 tane kazacağız."

"Toplam 500 tane kazacağız."

Kışa hazırlık için 200 tane mezar hazırladıklarını ifade eden Serhat Çinici, 'Toplam 500 tane kazacağız. Erzurum'un hava şartları ve kar nedeniyle kışın mezar hazırlarken zorlanıyoruz. Ancak mezarları şimdi hazırladığımız zaman kışa hazırlık yapmış oluyoruz. Mezarların uzunluğu 2 metre 10 santimetre, genişliği ise 1,5 metre.' dedi.

Erzurum'un kış memleketi olduğunu ifade eden Abdulbasit Yayla ise, 'Buralar, eksi 25, 30, 35, hatta eksi 40 dereceleri buluyor. Kışa hazırlık yapmamız gerekiyor, çünkü burası dondurucu oluyor. Mecburen şu anda hazırlıklara başlıyoruz. Şu an 200'e yakın mezar hazırladık, devamı gelecek. Her sene aynı şekilde hazırlık yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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