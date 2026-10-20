Görüntüler Türkiye'den: 500 Mezar Yan Yana Kazıldı
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Hava sıcaklığının eksi 40 derecelere kadar düştüğü Erzurum'da, toplu mezar kazma işlemleri yapıldı. Kışın toprağın donması nedeniyle defin işlemlerinin aksamaması için mezar kazma çalışmaları sonbaharda yoğunlaştırıldı. Erzurum'da bulunan Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında iş makineleri ve kompresörlerle sürdürülen hummalı çalışmayla, kış bastırmadan önce 500 mezarın hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
Toplu mezarların görüntüsü ise hayatın acı gerçeğini bir kez de yüzümüze vuruyor.
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Erzurum'da kış gelmeden toplu mezarlar kazıldı
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"Toplam 500 tane kazacağız."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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