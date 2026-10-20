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Yaş Ortalamaları 80: Tarihe Geçmeye Hazırlanan Kadınlar Formda Kalmanın Sırrını Anlattı

Yaş Ortalamaları 80: Tarihe Geçmeye Hazırlanan Kadınlar Formda Kalmanın Sırrını Anlattı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 13:00
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Sağlıklı ve dinç bir hayatın sırrını, her uzman farklı şekilde anlatabilir. Dolayısıyla kafanız da karışabilir. Peki bu noktada kime güvenmelisiniz? Tecrübelerini birebir gördüğünüz, yaşlı ama sağlıklı kişiler bu listenin başında geliyor.

Yaş ortalaması 80 olan sekiz kadın kürekçi, dünyanın en büyük kürek yarışlarından birinde tarihe geçmeye hazırlandı. Kaliforniya'daki Marin Kürek Derneği'nin ekibi, Boston'daki Head of the Charles yarışında mücadele eden ilk 80'lik kadın sekizli olma hedefiyle yola çıktı. National Geographic'e konuşan kürekçiler, bu yaşta formda kalmanın sırlarını paylaştı.

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En büyükleri 85 yaşında

En büyükleri 85 yaşında

Ekipteki sekiz kadından yedisi büyükanne. En büyükleri 85 yaşındaki Arlene Killpack, kürekle 1990'ların başında, işe bisikletle giderken nehirde süzülen tekneleri görünce tanışmış. 1950'lerde okula giden Killpack, bir spor takımında yer almanın kendisi için mümkün olduğunu hiç düşünmemiş.

Kadınlar haftada üç-dört gün birlikte antrenman yapıyor. Ekip özel olarak seçilmemiş, hepsi aynı kulüpten. 81 yaşındaki Carol Keller'ın deyişiyle bu, ülkenin en fit 80'liklerinden toplanmış bir tekne değil.

Yaşlanmanın bir kısmı önlenebilir olabilir

Yaşlanmanın bir kısmı önlenebilir olabilir

İrlanda'daki Shannon Teknoloji Üniversitesi'nden spor bilimci Lorcan Daly'ye göre 80 yaşındaki bedene dair bildiklerimizin çoğu, onlarca yıl önce egzersizi bırakmış insanlara dayanıyor. Daly, 80 yaşında bile dayanıklılığın ve kas gücünün antrenmanla gelişebildiğini söylüyor.

Daly bunu diş bakımına benzetiyor: 'Kırk yıl dişlerinizi fırçalamadığınızı, sonra 80 yaşında aynaya bakıp 'Bu yaşlılık' dediğinizi düşünün.' Yine de bu yaştaki kadın sporcular araştırmalarda neredeyse hiç yer almıyor. Daly'nin 2024'teki çalışmasına göre kürek ergometresi sıralamalarında 80 yaş üstü grupta kadınların oranı yüzde 12'nin altında.

Protein, uyku ve dostluk

Protein, uyku ve dostluk

Kürekçiler kendi yöntemlerini birbirleriyle paylaşarak geliştirmiş. Daha çok protein, daha az ilave şeker tüketmeye çalışıyorlar; kahvaltıda haşlanmış yumurta ve meyveli lor peyniri gibi seçenekler öne çıkıyor. Birçoğu öğle uykusunu ihmal etmiyor ve alkolü neredeyse bırakmış.

Ama en önemli sırları birlikte yaşlanmak. 81 yaşındaki eski maratoncu Lindy Edward, bedeninin eskisi gibi performans göstermemesini kabullenmenin zor olduğunu söylüyor: 'Artık sessiz bir kabullenişim ve yapabildiklerim için minnettarlığım var.'

Takım arkadaşları Beth Cook'un sözleriyle: 'Bunu sadece kendiniz için değil, kızlarımız ve torunlarımız için de yapıyorsunuz.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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