Yaş Ortalamaları 80: Tarihe Geçmeye Hazırlanan Kadınlar Formda Kalmanın Sırrını Anlattı

Sağlıklı ve dinç bir hayatın sırrını, her uzman farklı şekilde anlatabilir. Dolayısıyla kafanız da karışabilir. Peki bu noktada kime güvenmelisiniz? Tecrübelerini birebir gördüğünüz, yaşlı ama sağlıklı kişiler bu listenin başında geliyor.

Yaş ortalaması 80 olan sekiz kadın kürekçi, dünyanın en büyük kürek yarışlarından birinde tarihe geçmeye hazırlandı. Kaliforniya'daki Marin Kürek Derneği'nin ekibi, Boston'daki Head of the Charles yarışında mücadele eden ilk 80'lik kadın sekizli olma hedefiyle yola çıktı. National Geographic'e konuşan kürekçiler, bu yaşta formda kalmanın sırlarını paylaştı.

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