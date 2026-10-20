Yaş Ortalamaları 80: Tarihe Geçmeye Hazırlanan Kadınlar Formda Kalmanın Sırrını Anlattı
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Sağlıklı ve dinç bir hayatın sırrını, her uzman farklı şekilde anlatabilir. Dolayısıyla kafanız da karışabilir. Peki bu noktada kime güvenmelisiniz? Tecrübelerini birebir gördüğünüz, yaşlı ama sağlıklı kişiler bu listenin başında geliyor.
Yaş ortalaması 80 olan sekiz kadın kürekçi, dünyanın en büyük kürek yarışlarından birinde tarihe geçmeye hazırlandı. Kaliforniya'daki Marin Kürek Derneği'nin ekibi, Boston'daki Head of the Charles yarışında mücadele eden ilk 80'lik kadın sekizli olma hedefiyle yola çıktı. National Geographic'e konuşan kürekçiler, bu yaşta formda kalmanın sırlarını paylaştı.
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En büyükleri 85 yaşında
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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