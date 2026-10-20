Eskiden Herkes Yapardı, Şimdi Rahatsız Ediyor: Komşulukta Değişen 6 Alışkanlık
Eskiden komşuluk denince akla habersiz kapı çalmak, saatlerce sohbet etmek ve birbirinin hayatından haberdar olmak gelirdi. Hatta komşusuyla görüşmeyen kişiler pek de hoş karşılanmazdı. Ancak genç kuşakların komşuluk ilişkilerinden beklentileri biraz farklı. Kimileri komşularıyla yakın ilişkiler kurmaktan hoşlanırken kimileri de selamlaşıp kendi hayatına devam etmeyi tercih ediyor. YourTango’da yayımlanan bir yazıda, Baby Boomer ve X kuşağının komşularından beklediği ancak gençlerin özel hayatlarına müdahale olarak görebildiği 6 davranış ele alındı.
Gelin, eskiden son derece normal karşılanan ancak günümüzde herkese aynı derecede samimi gelmeyen komşuluk alışkanlıklarına birlikte bakalım.
Kaynak: YourTango
Her karşılaşmada uzun uzun sohbet etmek
Haber vermeden kapıya gelmek
Komşunun evinde olup biten her şeyi takip etmek
Her ihtiyaçta birbirinden yardım beklemek
Özel hayatla ilgili sorular sormak
İstenmediği hâlde öğüt vermek ve sorunlara karışmak
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