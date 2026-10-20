Eskiden Herkes Yapardı, Şimdi Rahatsız Ediyor: Komşulukta Değişen 6 Alışkanlık

Eskiden komşuya gitmek için önceden telefon açmaya pek gerek duyulmazdı. Kapı çalınır, ev sahibi müsaitse içeri buyur ederdi. Hatta çat kapı ziyaretler komşuluk ilişkilerinin en samimi yanlarından biri olarak görülürdü.

Şimdi ise durum biraz farklı. Özellikle evden çalışan veya yoğun bir günün ardından dinlenmek isteyen kişiler, kapılarının habersiz çalınmasından hoşlanmayabiliyor. Çünkü herkes evde olduğu zaman misafir ağırlamak istemeyebilir. Gençler için ziyaretten önce kısa bir mesaj atılması, karşı tarafın zamanına saygı göstermek anlamına gelebiliyor.