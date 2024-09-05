Adana'da Bir Kişi Arkadaşlarıyla Sohbet Ederken Silahlı ve EYP'li Saldırıya Uğradı

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akıllara durgunluk veren olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Sokak arasında arkadaşlarıyla konuşan Adem Şiş, kimliği belerlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üzerine silahla ateş açılan ve el yapımı patlayıcı (EYP) atılan Şiş, patlayıcıdan saçılan şarapnelle başından ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Şiş'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın