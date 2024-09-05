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Adana'da Bir Kişi Arkadaşlarıyla Sohbet Ederken Silahlı ve EYP'li Saldırıya Uğradı

Adana'da Bir Kişi Arkadaşlarıyla Sohbet Ederken Silahlı ve EYP'li Saldırıya Uğradı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 10:42

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Adana'da mahalle arasında arkadaşlarıyla sohbet eden bir kişi, kimliği belirsiz şüpheli şahıs tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silahlı saldırıya uğradı. Çatışma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. 

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Akıllara durgunluk veren olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Sokak arasında arkadaşlarıyla konuşan Adem Şiş, kimliği belerlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Akıllara durgunluk veren olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Sokak arasında arkadaşlarıyla konuşan Adem Şiş, kimliği belerlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Üzerine silahla ateş açılan ve el yapımı patlayıcı (EYP) atılan Şiş, patlayıcıdan saçılan şarapnelle başından ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Şiş'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Üzerine silahla ateş açılan ve el yapımı patlayıcı (EYP) atılan Şiş, patlayıcıdan saçılan şarapnelle başından ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Şiş'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇 

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