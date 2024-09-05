Adana'da Bir Kişi Arkadaşlarıyla Sohbet Ederken Silahlı ve EYP'li Saldırıya Uğradı

Tavuğu Pişirmeden Önce Yıkıyorsanız, Zehirlenme Riskini Öğrenince Bir Kez Daha Düşüneceksiniz!

Neden Daha Önce Kimse Göstermedi? Kalbimizin Aslında Nasıl Bir Yapıya Sahip Olduğunu Biliyor muydunuz?