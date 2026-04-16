Demet Özdemir Kimlerle Aşk Yaşadı? Eski Sevgilileri ve Çok Konuşulan Kariyeri

Elif Sude Yenidoğan
17.04.2026 - 00:00

Türk televizyon dünyasının enerjisi en yüksek yıldızlarından biri olan Demet Özdemir, hem başarı dolu kariyeri hem de magazin gündeminden düşmeyen özel hayatıyla her zaman spot ışıklarının altında. Dansçılıktan oyunculuğun zirvesine uzanan bu etkileyici hikayede aşkları, milyonluk serveti ve 2026 yılındaki yeni projeleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Demet Özdemir hakkında bilmek istediğiniz tüm detaylar!

Demet Özdemir’in Biyografisi, Kimdir?

26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli’de dünyaya gelen Demet Özdemir, Bulgaristan göçmeni bir ailenin en küçük kızıdır. İstanbul’a taşındıktan sonra dans tutkusunun peşinden giden güzel oyuncu, bir dönem Efes Kızları kadrosunda yer almış ve ünlü şarkıcıların kliplerinde (Bengü, Mustafa Sandal) boy göstermiştir. Ancak onun asıl kaderi, 2013 yılında 'Sana Bir Sır Vereceğim' dizisindeki 'Aylin' karakteriyle değişti. Doğal güzelliği ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede ekranların aranılan yüzü haline geldi.

Demet Özdemir’in Kariyerindeki Dönüm Noktaları ve Popüler Dizileri

Demet Özdemir için 'romantik komedilerin kraliçesi' dense de, o dram projeleriyle de başarısını kanıtladı.

  • Erkenci Kuş: Can Yaman ile başrolü paylaştığı dizi, ona sadece Türkiye’de değil, özellikle İtalya ve İspanya’da devasa bir hayran kitlesi kazandırdı.

  • Doğduğun Ev Kaderindir: İbrahim Çelikkol ile paylaştığı bu dram yükü ağır dizi, oyunculuğunda bir dönüm noktası oldu ve 'Zeynep' karakteriyle yeteneğini ispatladı.

  • Aşk Taktikleri ve Adım Farah: Netflix ve TV ekranlarındaki bu projelerle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

  • Eşref Rüya: Son projesi olan ve güncel olarak yayınlanmaya devam eden Eşref Rüya ile de hayranlarını büyülemeye devam ediyor.

Demet Özdemir’in Özel Hayatı: Eski Sevgilileri ve Çok Konuşulan Aşkları

Demet Özdemir’in özel hayatı, kariyerinin ilk yıllarından itibaren magazin manşetlerinden hiç düşmedi. İlk büyük yankı uyandıran ilişkisini 'Çilek Kokusu' setinde tanıştığı Yusuf Çim ile yaşayan güzel oyuncu, sonrasında meslektaşı Seçkin Özdemir ile kısa ama çok konuşulan bir birliktelik yaşadı. 'Erkenci Kuş' döneminde ise partneri Can Yaman ile aralarındaki uyum, aşk iddialarını zirveye taşısa da ikili bu süreci her zaman gizemli tutmayı tercih etti. Hayatının en çok dikkat çeken dönemi ise 2022 yılında şarkıcı Oğuzhan Koç ile attığı imza oldu; ancak görkemli bir düğünle başlayan bu evlilik, fikir ayrılıkları nedeniyle sadece sekiz ay sürdü ve 2023 yılında tek celsede sonlandı. 2026 yılı itibarıyla kalbini iş insanı Engin Kocagöz’e açan Özdemir, şimdilerde özel hayatındaki huzuru ve mutluluğuyla dikkat çekiyor.

Demet Özdemir’in Serveti ve Yeni Projeleri (2026)

Başarılı oyuncu, sadece oyunculuktan değil, dünya devi markalarla (Pantene vb.) yaptığı milyon dolarlık reklam anlaşmalarıyla da büyük bir servetin sahibi. 2026 yılı itibarıyla Demet Özdemir’in kişisel servetinin milyon dolarları aştığı ve gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çektiği konuşuluyor.

Son Projesi: Özdemir şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Eşref Rüya' dizisinde Nisan karakterini canlandırıyor. Proje, yayınlandığı ilk günden itibaren reyting listelerini altüst etmeyi başardı.

Sıkça Sorulan Sorular

Demet Özdemir aslen nereli?

Anneannesi Bulgaristan göçmenidir, kendisi aslen Kocaeli doğumludur.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden boşandı?

Çift, evliliklerinin yürümediği ve fikir ayrılıkları yaşadıkları gerekçesiyle anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.

Demet Özdemir şu an kaç yaşında?

1992 doğumlu olan güzel oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

Demet Özdemir'in yeni dizisi hangisi?

Şu anda Kanal D'de yayınlanan 'Eşref Rüya' dizisinde başrol oynamaktadır.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
