Demet Özdemir Kimlerle Aşk Yaşadı? Eski Sevgilileri ve Çok Konuşulan Kariyeri

Demet Özdemir’in özel hayatı, kariyerinin ilk yıllarından itibaren magazin manşetlerinden hiç düşmedi. İlk büyük yankı uyandıran ilişkisini 'Çilek Kokusu' setinde tanıştığı Yusuf Çim ile yaşayan güzel oyuncu, sonrasında meslektaşı Seçkin Özdemir ile kısa ama çok konuşulan bir birliktelik yaşadı. 'Erkenci Kuş' döneminde ise partneri Can Yaman ile aralarındaki uyum, aşk iddialarını zirveye taşısa da ikili bu süreci her zaman gizemli tutmayı tercih etti. Hayatının en çok dikkat çeken dönemi ise 2022 yılında şarkıcı Oğuzhan Koç ile attığı imza oldu; ancak görkemli bir düğünle başlayan bu evlilik, fikir ayrılıkları nedeniyle sadece sekiz ay sürdü ve 2023 yılında tek celsede sonlandı. 2026 yılı itibarıyla kalbini iş insanı Engin Kocagöz’e açan Özdemir, şimdilerde özel hayatındaki huzuru ve mutluluğuyla dikkat çekiyor.