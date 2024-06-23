DEM Partili Vekiller Haliç'teki Atatürk Köprüsüne Trans Bayrağı Astı

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'Ezilen tüm kesimlere çağrıda bulunuyoruz' diyen DEM Partili vekiller 'Bu faşist iktidardan ancak tüm ezilenlerin; LGBTİ+’ların, Kürt halkının ortak mücadelesiyle kurtulabileceğiz. Yaşasın dayanışmamız.' dedi.