DEM Partili Vekiller Haliç'teki Atatürk Köprüsüne Trans Bayrağı Astı

DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, 10. Trans Onur Yürüyüşü'ne destek amacıyla destek amacıyla Haliç’teki Atatürk Köprüsü’ne trans bayrağı astı.
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LGBTİ+’ların 10. Trans Onur Yürüyüşü'ne destek çağrısı İstanbul'un farklı semtlerinde karşılık buldu.
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LGBTİ+ çağrısına karşılık veren DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Özgül Saki ve Kezban Konukçu, Haliç’teki Atatürk Köprüsü’ne trans bayrağı astı. 📹
'Ezilen tüm kesimlere çağrıda bulunuyoruz' diyen DEM Partili vekiller 'Bu faşist iktidardan ancak tüm ezilenlerin; LGBTİ+’ların, Kürt halkının ortak mücadelesiyle kurtulabileceğiz. Yaşasın dayanışmamız.' dedi.
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Diyarbakirda acin o bayragi.
Milli maçta karşı takıma destek verenlerin yoldaşları, kimbilir ne hesap var?
Yorumcunun yazdığı gibi bütün tuşlara basıyorlar ama çabaları beyhude çünkü kim bölüm sonu canavarı biz gayet iyi biliyoruz. :)
yorumum saldırgan değil onedio neden gizliyorsun, saldırgan görmek isteyen haberdekilere baksın
Gizliyorlar çünkü almak istedikleri tepki sizinki değil. Onlar destek istiyor. Alkış bekliyor. Çünkü oy gelecek anlıyor musunuz? Oylar çok önemli. Lgbt de ön... Devamını Gör